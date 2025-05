Brigitta Boccoli si lascia andare a The Couple. Oggi, 5 maggio, la showgirl compie 53 anni e, allo scoccare della mezzanotte, ha voluto celebrare con un brindisi insieme ai suoi coinquilini, aprendo il suo cuore e raccontando cosa rappresenti davvero per lei l’esperienza vissuta nel reality di Canale 5. “Voi non potete immaginare quanto per me sia importante questo compleanno, perché è vero che sono lontana dai miei figli ma questo momento con voi per me, non posso dirvi il perché, rappresenta l’inizio della mia rinascita. Vengo da un periodo bruttissimo e quindi vi ringrazio tanto per l’esperienza che sto facendo con voi, siete tutti meravigliosi”, ha detto commossa.

Manila Nazzaro stronca Antonino Spinalbese: "Uno come lui non lo guarderei neanche"/ "Non trasmette nulla…"

Brigitta ha scelto di non entrare nei dettagli né di spiegare i motivi del periodo difficile vissuto prima di entrare nel reality, ma la sua emozione è bastata per far comprendere quanto abbia sofferto e quanto quest’avventura le stia restituendo quella leggerezza che le era mancata. Accanto a lei, a brindare, c’era naturalmente Antonino Spinalbese, uno dei concorrenti con cui ha stretto il legame più forte nelle ultime settimane.

Stefano Oradei accusa Antonino Spinalbese: "Non ha parlato a Manila per 7 giorni"/ "Da uomo mi dà fastidio!"

Brigitta Boccoli festeggia il compleanno a The Couple: la reazione di Antonino Spinalbese

Nel corso di questo mese di convivenza a The Couple, Brigitta Boccoli ha instaurato un legame molto speciale con Antonino Spinalbese. La loro complicità è apparsa così evidente che in molti hanno ipotizzato un possibile interesse romantico tra i due. A confermare questi sospetti, nella puntata in onda ieri, domenica 4 maggio, è stata trasmessa una clip dedicata proprio al presunto flirt. I diretti interessati hanno reagito con leggerezza, ironizzando sulla questione. Tuttavia, secondo alcuni spettatori, se non ci fossero state le telecamere, tra loro sarebbe potuto succedere qualcosa di più.

Antonino Spinalbese e Luca Tommassini, gelo a The Couple/ L'opinionista sdrammatizza: "Mi dai il numero?"

A tal proposito, c’è chi ritiene che la “rinascita” di Brigitta sia legata anche all’avvicinamento con Antonino. Durante il brindisi, infatti, il parrucchiere le è stato accanto, guardandola con ammirazione e condividendo con lei il momento speciale del compleanno. Inoltre, dopo la diretta, i due hanno scherzato sulla clip che li ritrae come una coppia, ironizzando sul loro presunto “fidanzamento” e mostrando una complicità sempre più evidente. Va però sottolineato che si tratta esclusivamente di supposizioni da parte del pubblico. Difatti, con ogni probabilità, tra Brigitta e Antonino c’è semplicemente una bella amicizia.