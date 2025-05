Ieri, giovedì 8 maggio, Mediaset ha chiuso improvvisamente The Couple. A causa dei bassi ascolti, la finale era già stata anticipata a domenica 11 maggio, tagliando di circa un mese le otto settimane di programmazione inizialmente previste. Tuttavia, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non mandare in onda neppure la finale, annullando così l’elezione di un vincitore e chiudendo il programma senza preavviso. I concorrenti sono stati informati all’improvviso di dover abbandonare la Casa, mentre la diretta su Mediaset Extra è stata interrotta da un momento all’altro.

Poco dopo, è stato diffuso un comunicato ufficiale, spiegando che il montepremi da un montepremi finale, originariamente destinato al vincitore, sarà devoluto in beneficenza all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Insomma, una decisione che molti hanno giudicato irrispettosa, sia nei confronti degli inquilini che della conduttrice, Ilary Blasi. Quest’ultima, infatti, non ha preso bene la notizia, rimuovendo ogni post legato al reality dal suo profilo Instagram e pubblicando, poco dopo, un video della sua vacanza. Dopodiché, non si sono fatte attendere anche le reazioni degli ex concorrenti.

Brigitta Boccoli parla di Antonino Spinalbese dopo la chiusura di The Couple: cos’ha detto

Ebbene, nelle ultime ore, diversi dei protagonisti di The Couple sono tornati sui social, condividendo video e foto del loro rientro a Casa. Non solo, anche Belen Rodriguez ha annunciato il ritorno di Spinalbese, quando la figlia Luna Marì ha svelato accidentalmente in un video che il suo papà l’avrebbe raggiunta a breve. Pierangelo Greco, poi, ha fatto una diretta su Instagram, coinvolgendo anche la sua “partner” Jasmine Carrisi e alcune delle sue ex coinquiline, tra cui Brigitta Boccoli.

Durante il mese trascorso nel reality, Brigitta ha attirato l’attenzione per il legame speciale nato con Antonino, al punto che si era parlato anche di un presunto flirt tra i due. Una volta fuori dalla Casa, però, pare che l’attrice abbia preso subito le distanze dal parrucchiere, arrivando a criticarlo sarcasticamente. “Bri ti manca Antonino? Ti manca quel moscione di Antonino?”, le ha chiesto Pierangelo durante la loro live. “Mah, insomma, un po’ moscione, quindi mica tanto“, ha replicato Brigitta, scoppiando a ridere. Insomma, dopo solo poche ore dalla fine del reality, l’amicizia tra i due pare essere già naufragata.