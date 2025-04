The Couple: la cancellazione potrebbe diventare reale

La cancellazione di The Couple, dopo i rumors delle scorse ore, potrebbe diventare una concreta realtà. A spaventare i fan del reality è un gesto di Mediaset che, nel giorno della morte di Papa Francesco, non solo ha cancellato la messa in onda della puntata serale prevista per questa sera, ma ha cancellato anche la diretta su Mediaset Extra, in onda sul canale 55 del digitale terrestre. Diretta sospesa anche su Mediaset Infinity dove non è possibile vedere nessuna delle regie disponibili.

Francesca Bosco rompe il silenzio dopo l'eliminazione da Amici 24/ Le parole su Jacopo Sol e Maria De Filippi

Un gesto inaspettato quello di Mediaset che, sul canale 55 sta trasmettendo uno speciale dedicato a Papa Francesco mentre su Mediaset Infinity ha totalmente oscurato le dirette. Dietro tale gesto, oltre al rispetto per la morte del Pontefice, potrebbe nascondersi la voglia di cancellare definitivamente il reality che, in due puntate, ha fatto registrare un calo netto degli ascolti e non è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico che, alla luce di quanto accaduto, si chiede perché oscurare le dirette anche su Mediaset Infinity.

Rosalinda Cannavò incinta del secondo figlio?/ Lei rompe il silenzio e racconta tutto

The Couple: nessun comunicato sulla sospensione della diretta

Tutto tace sul sito di The Couple dove, la diretta non è disponibile e dove non ci sono aggiornamenti sulle vicende dei concorrenti. Da parte di Mediaset e del reality show non è arrivato alcun comunicato al riguardo, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo. Non si sa, dunque, se la diretta sarà ripristinata nelle prossime ore, se la puntata serale con Ilary Blasi sarà recuperata in un altro giorno della settimana e se The Couple continuerà ad andare in onda.

Gli elementi per credere in una chiusura anticipata del reality ci sono tutti ma nelle prossime ore la situazione sarà sicuramente più chiara. Delle otto puntate inizialmente previste, dunque, Mediaset potrebbe decidere di mandarne in onda la metà o, al massimo, cinque riducendo, naturalmente, anche il montepremi previsto. Qualora fosse così, il reality show condotto da Ilary Blasi potrebbe concludersi domenica 4 maggio permettendo all’Isola dei Famosi 2025 di partire in anticipo, probabilmente lunedì 12 maggio.

CAN YAMAN CONCORRENTE ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2025? SPOILER BOMBA/ "Attore turco nel cast è Burat Ozcivit?"