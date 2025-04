The Couple: come funziona il nuovo reality di Ilary Blasi

Dopo sei mesi e mezzo di Grande Fratello, da lunedì 7 aprile, in prima serata, canale 5 trasmetterà The Couple, il nuovo reality che vede il ritorno in tv di Ilary Blasi. La conduttrice, dopo aver condotto sia il Grande Fratello Vip che l’Isola dei Famosi, ha accettato di condurre un nuovo reality che, però, è anche un gioco. The Couple ha come concorrenti otto coppie, legate tra loro da un rapporto che può avere diversa natura e che, per sei settimane, vivranno sotto le luci dei riflettori.

Tutte le coppie vivranno in una casa (la stessa del Grande Fratello che è stata riadattata al nuovo reality, ndr) ma a differenza dei gieffini, dovranno superare delle prove per conquistare la vittoria e il montepremi, ma chi sono i concorrenti? I rumors sono tanti, ma ad oggi, sono stata annunciate ufficialmente tre coppie.

Le coppie di The Couple e quanto guadagnano

Sono tre le prime coppie ufficiali di The Couple: le ex veline di Striscia La Notizia, Thais Wiggers ed Elena Barolo, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro con il marito Stefano Oradei. Tre coppie profondamente diverse che dovranno essere molto complici per superare le varie prove, battere le altre coppie e arrivare alla finale.

Riuscire a restare complici e a non litigare, tuttavia, sarà assolutamente fondamentale perché trattandosi di un gioco di coppia, il più piccolo errore potrà essere fatale perdendo, così, la possibilità di conquistare il montepremi da un milione di euro.

Occhi puntati, dunque, sulle coppie di The Couple con i fan che si chiedono quanto guadagneranno durante la permanenza nel reality. Come accade per il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, tutti i concorrenti riceveranno un cachet che, per il momento, resta top secret. Tuttavia, è facile immaginare che il cachet cambi da concorrente a concorrente e che i nomi più famosi riceveranno un cachet più alto rispetto agli altri. Oltre al cachet, inoltre, i montepremi potranno concorrere per la vittoria del montepremi milionario.