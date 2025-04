Inutile girarci intorno, The Couple non sta andando bene. Il reality di Ilary Blasi continua a perdere ascolti e non è riuscito a decollare e a far appassionare gli spettatori. Così, Mediaset si è trovata costretta a prendere una decisione una volta per tutte, quella di chiudere il reality show in anticipo. I motivi? Nonostante la prima serata fosse partita con il 18% degli ascolti, la seconda ha deluso tutti con un bassissimo 13%. Un vero e proprio disastro per il programma, che secondo i dati non viene seguito nemmeno su Mediaset Extra.

Ilary Blasi, crollo epico per The Couple/ Ecco perché il reality rischia la chiusura anticipata

Dopo il flop, Mediaset ha deciso di chiudere i battenti e secondo quanto ha rivelato Hit sul sito Substack, sarebbe già stata fissata la data per la finale. Un reality lampo finito in fretta e furia senza nemmeno dare il tempo ai concorrenti di creare le giuste dinamiche. Ma i nuovi membri di quella che era l’ex casa del Grande Fratello non sono riusciti ad entrare nel cuore dei fan di Canale 5, che invece si sono trovati piuttosto annoiati. Ma quando chiude The Couple? Dopo il crollo pare che il programma abbassi le serrande ben tre puntate prima di quanto era stato deciso.

The Couple chiude in anticipo, montepremi abbassato? La data della finale

“Magari anche il montepremi potrebbe essere opportunamente tarato verso il basso rispetto alle cinque puntate prodotte…” ha scritto sempre il redattore di Hit, augurandosi che anche la cifra finale venga abbassata proporzionalmente a quella che è la durata delle puntate. La finale di The Couple è programmata per lunedì 5 maggio ma su questo punto ci deve essere ancora la conferma di Mediaset. Invece, per quanto riguarda l’inizio de L’Isola dei Famosi, potremmo vedere la prima puntata già a partire dal 12 maggio su Canale 5. Il programma sarà condotto da Veronica Gentili, mentre come inviato vedremo Pierpaolo Petrelli, mentre Simona Ventura sarà opinionista, tornando dopo tanti anni nel suo programma per eccellenza.