The Couple chiude: tutti i concorrenti tornano a casa senza una finale

The Couple, come da pronostico, ha chiuso in anticipo e senza una finale. Nella giornata di ieri, infatti, è stata improvvisamente interrotta la diretta sul canale 55 Mediaset Extra dove è apparsa la scritta “La diretta streaming al momento non è disponibile”. Mediaset Extra ha così trasmesso la replica della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 mentre tutti i concorrenti di The couple sono tornati ufficialmente a casa. Belen Rodriguez, condividendo una storia in cui parla con la figlia Luna, ha fatto indirettamente sapere che Antonino Spinalbese sarebbe arrivato presto.

Anche le sorelle Boccoli sono tornate a casa e hanno ricominciato a pubblicare sui social così come Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Chiusa la parentesi The Couple, anche Pierangelo Greco ha rotto il silenzio pubblicando il primo messaggio social.

Le parole di Pierangelo Greco dopo The Couple

Pierangelo Greco ha partecipato a The Couple in coppia con l’amica Jasmine Carrisi. Il make up artist sperava di vincere il ricco montepremi che è stato devoluto in beneficienza per investire nel suo lavoro. Dopo un mese, però, il reality che ha ottenuto ascolti bassissimi, ha chiuso improvvisamente negando ai concorrenti anche la finale. Sui social, però, Pierangelo Greco sembra aver reagito bene

“Ragazzi che esperienza fantastica! Grazie mille a tutti per il sostegno e l’amore… non ve lo so spiegare!! Grazie, grazie, grazie“, ha scritto Pierangelo il cui messaggio è stato apprezzato dai followers che speravano in un finale diverso del reality. Anche Francesca Barra ha anche commentato la chiusura del programma sui social esprimendo il suo dispiacere perché “Penso anche a chi ha investito e lavorato a questa trasmissione“.