The Couple chiude prima: sul web scoppia il caso montepremi

The Couple continua ad essere un caso in Mediaset. Il programma che ha riportato alla conduzione di un reality Ilary Blasi, dopo il successo ottenuto con la prima puntata, è crollato nelle successive puntate. Nonostante Mediaset abbia deciso di cambiare il giorno di programmazione mandando in onda l’ultima puntata di The Couple di domenica sera, gli ascolti hanno deluso ancora una volta le aspettative. La puntata del 4 maggio, infatti, ha portato a casa il 7,65% di share con 951000 telespettatori. Un risultato che spinge Mediaset a chiudere in anticipo il reality che dovrebbe chiudere domenica 11 maggio 2025 con la finalissima.

Nel corso della finalissima, sarà assegnato anche il montepremi da un milione di euro e proprio il montepremi importanti ha scatenato i commenti del web secondo cui si tratta di un montepremi che meriterebbero i concorrenti di altri reality.

Il web contro The Couple

Il montepremi di un milione di euro che porterà a casa la coppia vincitrice di The Couple sta facendo indignare il web secondo cui si tratta di una cifra importante che avrebbe meritato il vincitore del Grande Fratello dopo aver trascorso più di sei mesi nella Casa o il vincitore dell’Isola dei Famosi 2025 che partirà mercoledì 7 maggio 2025. In tanti, inoltre, sottolineano come tale montepremi sarebbe più meritato anche dal vincitore di Amici che, per nove mesi, vivono lontano dai propri affetti studiando e affrontando sfide e mettendosi totalmente in gioco.

Sotto i post della pagina Instagram di The Couple, infatti, sono davvero tanti i commenti degli utenti che bocciano il format. “Ma davvero hanno messo in palio 1milione di euro per questo programma?”, scrive un utente. “Non lo guarda nessuno questo programma”, aggiunge un altro. E ancora: “Un milione di euro per un programma che fa il 7% di share. Chiudete”. Insomma, The Couple sembra non aver conquistato i consensi che ci si aspettava.