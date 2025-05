La chiusura era nell’aria ed è arrivata prima del previsto: con un comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato che The Couple è ufficialmente un capitolo chiuso. Il reality delle coppie condotto da Ilary Blasi non si protrarrà oltre e non ci sarà neppure una finale, come inizialmente si era detto. Il gioco è finito e, stando a quanto annunciato, nessuna delle coppie vincerà il milione di euro.

“The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy.” si legge nel comunicato ufficiale, che dunque svela a chi sarà devoluto il milione di euro previsto come montepremi: “A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale.”

Chiusura ufficiale per The Couple: niente finale, il montepremi di un milione di euro in beneficenza

Il montepremi, inizialmente destinato ad una delle coppie rimaste in gara, va dunque in beneficenza. Un gesto che servirà sicuramente anche a placare le polemiche sorte nelle ultime settimane per l’entità del montepremi messo a disposizione per i vip in gioco. Somma, secondo molti, ingiustificata, soprattutto in virtù dell’andamento del programma. Nel comunicato si ringrazia, inoltre, Ilary Blasi “per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto”. D’altronde, secondo molti è stata proprio la conduttrice l’unico elemento positivo di un reality che non è riuscito ad avere il successo sperato per tanti motivi. The Couple si conclude, dunque, con grande amarezza, oltre che come un esperimento iniziato e quasi subito fallito. Nessun commento è arrivato, nel momento in cui scriviamo, da parte della conduttrice e non è detto che arrivi nelle prossime ore.