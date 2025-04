La gaffe della regia di The Couple

The Couple è ufficialmente partito e la location è la stessa del Grande Fratello. Le otto coppie in gara sono entrate nella stessa casa dove, per oltre sei mesi, hanno vissuto i concorrenti del Grande fratello. La casa è rimasta sostanzialmente identica con qualche piccolo particolare che è cambiato. I grandi divani, ad esempio, hanno lasciato il posto a divanetti a due e le due camere da letto sono state trasformate in otto camere matrimoniali. Tutto il resto è sostanzialmente identico al punto che, anche i concorrenti di The Couple, si sono resi conto che non ci sono elementi d’arredo nuovi, compresa la cucina.

Anche il pubblico che, per oltre sei mesi ha seguito le vicende dei concorrenti del Grande Fratello, guardando The Couple, rivede tutto ciò che è accaduto ai gieffini come hanno scritto sui social. Tuttavia, dimenticare il Grande Fratello di Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e tutti gli altri è difficile anche per gli autori al punto che nelle scorse ore è stata commessa una gaffe su Helena Prestes.

Cosa ha detto l’autore su Helena Prestes

Sui social sta facendo il giro un video in cui un autore chiama uno dei concorrenti che, nel sentire la voce dell’autore stesso, restano perplessi. L’autore, infatti, chiama “Helena” anziché Elena Barolo. “Sono abituati a dire Helena”, ha commentato un altro concorrenti mentre altri hanno salutato la Prestes.

Far entrare i concorrenti di The Couple nella stessa casa del Grande Fratello non sembra sia stata una buona idea. Nonostante il popolo dei social stia provando a seguire il reality show condotto da Alfonso Signorini, in tanti ricordano solo i gieffini. “La casa parla di loro“, scrive qualcosa. E altri aggiungono: “Non pensavo che l’avrei detto, ma mi mancano tutti i concorrenti del Grande fratello”.

