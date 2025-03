Ancora altre tre puntate e l’attuale edizione dimenticabile del Grande Fratello lascerà spazio a The Couple su Canale Cinque. Il nuovo programma di Ilary Blasi inizierà lunedì 7 aprile 2025 in prima serata, salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultimo minuto. Il cast inizia a prendere forma, come raccontano fonti vicine alla produzione. Nelle scorse settimane si è parlato di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. A questi tre nomi sono stati aggiunti anche Corinne Clery ed Eva Henger. Si è parlato anche di un coinvolgimento di Gloria Guida con la figlia, di Jasmine Carrisi e di Paolo Ciavarro, dopo il recente lutto per la perdita della madre Eleonora Giorgi.

Tra i concorrenti di The Couple potrebbe arrivare Jasmine Carrisi. La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano potrebbe fare questa nuova esperienza televisiva inedita dopo essere stata ospite al Grande Fratello per sostenere la zia Amanda Lecciso e averla difesa dalle critiche di altri concorrenti. D’altronde The Couple non è altro che un’altra versione del celebre reality show di Canale Cinque dal 2000. Oltre alla cantante, potrebbero arrivare le sorelle Boccoli. Il portale Tvblog dà Brigitta e Benedicta come nomi sicuri, ma non è ancora chiaro chi altro farà parte del cast.

Di recente, Lory Del Santo ha confermato di essere stata contattata per prendere parte alla trasmissione della Blasi ma, per partecipare, ci sarebbe una piccola modifica da fare. In una intervista a Generazione Z su Rai Due ha svelato: “Dovrei cambiare fidanzato, Marco Cucolo non è favorevole”. Nonostante questo, la coppia continua ad essere nominata come papabile concorrente. Oltre ai programmi, la Del Santo continua a portare avanti la sua passione per una nuova serie sulla scia del successo di The Lady. Non a caso è stata ospite al GF per fare dei provini ai concorrenti.