Anche a The Couple è stato inevitabile per gli inquilini parlare dei concorrenti del Grande Fratello. Del resto risiedono nella stessa casa dei vecchi inquilini e tra i discorsi è emersa anche la vincita di Jessica Morlacchi, uscita trionfante dal reality. Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi hanno ammesso di fronte a tutti di amare molto Helena Prestes, ma non sono gli unici. Andiamo a vedere cos’hanno detto gli altri concorrenti di The Couple sul Grande Fratello e quali sono le loro preferenze.

Antonino Spinalbese ha voluto fare un ragionamento sulla vittoria al Grande Fratello, sottolineando che spesso avere consensi sui social non significa automaticamente vincere il reality: “In un reality contano tante cose, non è che vale il numero di follower che hai o chi ti segue. Se così dovesse essere chi ha più follower o sostenitori vince”. Poi è stato il turno di Giorgia Villa, che ha fatto una rivelazione sulla vincita di Jessica Morlacchi, che di recente ha anche tirato una bella frecciatina ai concorrenti attuali. La ragazza ha spiegato di non aver apprezzato la vittoria della cantante, e che avrebbe preferito veder trionfare Helena Prestes.

The Couple, Irma Testa interviene su Helena: “Amata sin da subito“

Irma Testa è intervenuta a The Couple dicendo di essere d’accordo con Giorgia Villa. Anche secondo lei Helena Prestes meritava di vincere e soprattutto ha sottolineato quanto la modella brasiliana sia stata amata dal pubblico sin dall’inizio. Dopo le dichiarazioni dei concorrenti si è scatenato un piccolo dibattito social, e purtroppo rimane una delle poche discussioni presenti sul web. Come spiega Biccy, The Couple continua ad avere concorrenti troppo sotto tono e questo non è un buon segno. Al momento si spera