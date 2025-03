Il 31 marzo si concluderà il Grande Fratello e poi inizierà The Couple, un nuovo format in onda su Canale5 che sarà condotto da Ilary Blasi, dove le protagoniste saranno delle coppie che dovranno sottoporsi a una serie di sfide non solo fisiche, ma anche psicologiche. Non ci saranno solo coppie di parenti e amici, ma anche di nemici, come ha raccontato lei stessa e come ha riportato Biccy.

La conduttrice ha poi confessato che parteciperebbe al suo programma ben volentieri con la sua amica del cuore Michelle Hunziker. “Partiremmo come amiche per poi diventare nemiche” ha detto col sorriso perché se Michelle è sportiva, Ilary sa essere molto competitiva, stratega e soprattutto rosicona. Se solo non lo dovesse condurre, questa coppia avrebbe potuto fare furore.

The Couple in arrivo su Canale5: come sarà il reality di Ilary Blasi

Ma come sarà The Couple, il nuovo reality in onda su Canale5? Ci saranno sia vip sia nip, delle vere e proprie coppie, che appunto possono essere di amici, familiari e anche nemici, così da aggiungere un po’ di pepe al tutto. Ci saranno delle sfide da superare, degli imprevisti, che metteranno a dura prova la resistenza fisica e psicologica delle coppie in gara. Soltanto una coppia potrà vincere il ricco montepremi, ma la decisione finale spetterà al pubblico con il televoto.

Un vero e proprio ritorno per Ilary Blasi che dopo l’addio a L’Isola dei Famosi si è dedicata alla sua vita privata e al suo documentario su Netflix. Con il fidanzato Bastian sta andando tutto a gonfie vele e ora è pronta a mostrarsi di nuovo al suo caro pubblico che non l’ha mai abbandonata, anzi, la sta aspettando al fine di essere investito dalla sua radiosità e dalla sua contagiosa allegria. Per ora si sa poco e nulla del cast, tranne che Lory Del Santo è stata contattata per partecipare con il fidanzato Marco Cucolo.

