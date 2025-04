Sarebbe già a rischio chiusura anticipata The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi bersagliato dalle critiche social. L’impatto col pubblico pare non sia stato dei migliori per lo show guidato dall’ex conduttrice delle Iene e dell’Isola dei famosi, con tantissime critiche rivolte al cast e al format del programma. Sbirciando in rete, infatti, emerge piuttosto chiaramente la delusione dei telespettatori, che hanno criticato duramente il reality di Ilary Blasi.

C’è chi lo trova – per dinamiche e contesto – molto simile al Grande Fratello e anche chi ritiene il cast non propriamente di primo ordine o all’altezza della situazioni. Chiaramente i primi umori non determineranno alcun cambiamento a breve termine nel palinsesto, ma va da sé che The Couple dovrà trovare slancio per evitare il rischio della chiusura anticipata.

The Couple rischia la chiusura anticipata? Ilary Blasi deve correre ai ripari

A Ilary Blasi il compito di rianimare questo programma che pare già in salita dopo una sola settimana dalla messa in onda. Probabilmente ha inciso la troppa somiglianza col Grande Fratello, ma anche un tempismo discutibile. Il reality di Signorini è finito da poco e, forse, il pubblico della tv generalista preferiva un programma di intrattenimento differente in questo momento. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, molto dipenderà inevitabilmente dagli ascolti.

The Couple cercherà di smarcarsi dal suo predecessore, il Grande Fratello, che in questa edizione sul lato degli ascolti ha collezionato numeri decisamente bassi e deludenti rispetto agli standard a cui aveva abituato. in passato. Per Ilary Blasi e i suoi autori la sfida si fa difficile, ma anche più affascinante: evitare che The Couple diventi un flop da chiusura anticipata. Riusciranno a salvare il salvabile? Il tempo per invertire la rotta c’è tutto…

