C’è grande curiosità su The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il gioco parte questa sera, 7 aprile 2025, portando in gara otto coppie di concorrenti che sono volti noti e conosciuti del mondo della TV, dello spettacolo, del web e dello sport. A chi si chiede quanto durerà il programma, sveliamo che The Couple andrà in onda in diretta su Canale 5 per sei puntate, il che vuol dire che l’ultima puntata, e dunque la finalissima con la conquista del milione di euro, è prevista per il 12 maggio 2025.

The Couple va dunque in onda ogni lunedì, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20 circa. La diretta non è però l’unico appuntamento del reality, che prende anzi il posto del Grande Fratello sia su Mediaset Extra che su Canale 5. Ogni giorno, alle alle 13.45 e alle 16.40 su Canale 5, è previsto un breve daytime nel quale saranno mostrati i momenti più interessanti della giornata appena trascorsa dalle coppie in gara.

The Couple, diretta streaming e programmazione su Mediaset Extra e La5

Così come il reality di Alfonso Signorini, anche The Couple avrà un’ampia visibilità, grazie ad una programmazione 24 ore su 24 su Mediaset Extra (Canale 55). Ricordiamo, infatti, che le coppie di concorrenti sono chiuse in una Casa e qui vivranno per le sei settimane dette (salvo eliminazione). È inoltre possibile seguire The Couple dalle 9 del mattino fino alle 6 del giorno successivo in streaming su Mediaset Infinity (dove è possibile seguire anche la diretta in prima serata di Canale 5). Su La5 sono invece previste delle finestre live alle 14, alle 19 e alle 2 di notte.

Queste le coppie concorrenti a The Couple:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli

Elena Barolo e Thais Souza Wiggers

Laura Maddaloni e Giorgia Villa

Danilo Mileto e Fabrizio Mileto

Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Brigitta Boccoli e Benedicta Boccoli

Irma Testa e Lucia Testa

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco