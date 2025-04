The Couple fa gola, Ilary Blasi confessa: “Ho ricevuto tante chiamate”

E’ iniziato su Canale Cinque The Couple, il programma affidato alla conduzione di Ilary Blasi che mette in palio un montepremi davvero ricchissimo. Il programma condotto dall’ex lady Totti infatti mette in palio un milione di euro per i concorrenti, la stessa presentatrice di Mediaset ha confessato di aver ricevuto un numero spropositato di chiamate da parte di aspiranti concorrenti: “C’è un milione di euro, mi stanno chiamando tutti”. Se avesse partecipato come protagonista avrebbe portato con sé la figlia Chanel. E proprio la giovane, che il prossimo anno festeggerà 18 anni, e il fratello maggiore Cristian le avevano chiesto di prendere parte al programma: “I miei figli mi hanno chiesto di fare The Couple, ma non si può” ha ammesso la Blasi.

La stessa conduttrice di Mediaset si è ritrovata dunque a dover sbarrare la porta ai figli e tanti altri aspiranti concorrenti di The Couple che sognavano di concorrere e magari assicurarsi il ricco bottino del programma.

The Couple, chi guadagna di più? Antonino Spinalbese al comando

Nei giorni scorsi non sono mancate delle polemiche riguardo al cast di The Couple, che secondo molti sarebbe privo di grandi nomi. L’esperto di gossip Alessandro Rosica è intervenuto sui social e ha rivelato che Antonino Spinalbese sarebbe il concorrente più pagato tra quelli in gara, che sorelle Boccoli a parte e Manila Nazzaro non brilla certo per grandi vip, a differenza di quanto accaduto in alcune vecchie edizioni del Grande Fratello.

Vedremo dunque chi si aggiudicherà la vittoria nel nuovo reality, pressoché identico al Grande Fratello di Alfonso Signorini, pronto a tornare in onda invece il prossimo settembre con un’edizione celebrativa per i 25 anni del programma.