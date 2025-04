Thais Wiggers e Elena Barolo potrebbero essere eliminate per sempre dalla Casa di The Couple. Lo scorso lunedì, 14 aprile, la coppia è finita in nomination contro Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, rischiando di dover abbandonare definitivamente il reality di Canale 5. Il duo formato da Jasmine e Pierangelo pare essere molto apprezzato sui social, al punto che alcuni considerano quasi scontata l’eliminazione di Thais ed Elena. A tal proposito, nelle ultime ore, alcuni concorrenti hanno commentato la dinamiche tra le due donne, definendole mal assortite tra di loro. Le due, infatti, non erano amiche prima del programma, ma sono state unite dal gioco, nonostante abbiano caratteri piuttosto diversi.

In particolare, Manila Nazzaro ha lanciato le due donne, affermando che la loro esperienza nella Casa sarebbe probabilmente andata meglio se fossero state abbinate ad altre persone. Tuttavia, Elena ha difeso la coppia, ritenendo che la diversità tra lei e Thais sia un fattore vincente e non un ostacolo. L’ex velina, invece, sembra avere pareri contrastanti. Da un lato, le sarebbe piaciuto condividere il reality con una personalità più simile alla sua. D’altro canto, però, ammira anche la leggerezza che le sta donando Elena.

Thais Wiggers e Elena Barolo rischiano di uscire a The Couple? Dettagli

“La leggerezza ti permette anche di farti da scudo. Ma infatti voi due insieme non c’entrate niente, ve lo posso dire? Voi avreste dovuto fare The Couple con altre due persone. Ve lo dico proprio fuori dai denti, secondo me. Siete meravigliose, ma ognuna di voi doveva fare con qualcun altro. Avreste avuto bisogno di più tempo, perché siete tanto diverse. Io, per come sono fatta, l’avrei fatto con Thais. Per come siamo pragmatiche, emotive e pragmatiche. Però invidio anche la leggerezza di Elena, che ho acquisito col tempo ma ancora non ce l’ho pienamente”, ha detto Manila Nazzaro alla coppia.

“Secondo me, invece, proprio perché siamo completamente diverse, io sono il bianco e lei il nero, ci troviamo”, ha spiegato Elena. Thais, invece, si è mostrata d’accordo con Manila, abbracciandola e dicendo: “Sì, abbiamo poco tempo quindi rischiamo di non essere comprese. Anche io però invidio la leggerezza di Elena, perché soffre meno. Non che non abbia le sue sofferenze, ma almeno così non è un dramma per ogni cosa”. Thais ed Elena riusciranno a superare la nomination e restare nella Casa più spiata d’Italia? Chissà…