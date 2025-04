Sembra essere nata la prima coppia a The Couple. Di chi si tratta? Di Antonino Spinalbese e Giorgia Villa. Negli ultimi giorni, molti hanno notato una crescente complicità tra i due concorrenti, che sono sempre più vicini. A quanto pare, però, ad essersi presa una cotta – almeno per il momento – è soprattutto Giorgia. Dopo aver cercato di nascondere la sua infatuazione per il parrucchiere, è stata scoperta dalle sue compagne d’avventura, che l’hanno smascherata davanti alle telecamere. La ginnasta, infatti, ha cercato inizialmente di non rendere palese la sua cotta, essendo legata ad un altro ragazzo fuori dal programma.

A tal proposito, si mormora che Giorgia indossi il giubbotto di Antonino per sentirne il profumo, nonostante lei abbia negato. Da lì, le altre donne hanno iniziato a prenderla in giro, al punto che l’inquilina si è sfogata dicendo: “Basta, siete cattive, mi fate passare per quella che non sono“. Ma, come ha reagito Antonino a tutto questo? Al momento non è chiaro se il parrucchiere sia davvero al corrente dell’interesse di Giorgia, ma di certo tra i due non manca una certa complicità.

Antonino Spinalbese e Giorgia Villa nuova coppia a The Couple? Cosa sta succedendo

Nelle ultime ore, Giorgia Villa e Antonino Spinalbese si sono lasciati andare ad alcuni balli ravvicinati, che non sono passate inosservate agli spettatori di The Couple. Addirittura, c’è chi ha iniziato a “shippare” i due, iniziando a sperare nella nascita di un amore tra di loro. Fino ad ora, le dinamiche nella Casa sono state piuttosto piatte, motivo per il quale alcuni sperano che tra Giorgia e Antonino possa crearsi qualcosa di tenero, così da rendere più interessante la diretta giornaliera del reality condotto da Ilary Blasi.

D’altro canto, se tra i due dovesse nascere qualcosa, scoppierebbe il “corna-gate“, visto che la ginnasta ha una persona speciale che l’aspetta fuori dal reality. Per ora, però, sembra trattarsi solo di una cotta innocente. Spinalbese, dal canto suo, è reduce da una relazione importante con la tatuatrice Ainhoa Rodriguez e ha dichiarato di avere ancora il “cuore impegnato”. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del reality per scoprire se Ilary rivelerà la cotta di Giorgia per il parrucchiere.