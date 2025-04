Stasera andrà in onda una nuova puntata di The Couple condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Luca Tommassini e Francesca Barra, ma nel frattempo il pubblico sta piano piano conoscendo i concorrenti che sono pronti a tutto pur di ottenere il ricco montepremi da un milione di euro. Tra questi c’è la sportiva e medagliata Giorgia Villa, che con alcuni coinquilini si è lasciata andare a una confessione sulle sue attuali condizioni di salute.

The Couple, concorrenti contro Jessica Morlacchi/ "Non doveva vincere il GF. Helena? Amata dal primo giorno"

“Da quando non faccio più gli allenamenti completi per le gare sto molto meglio. Prima facevo fatica a dormire e a guidare. Ho un problema a quattro vertebre. Non riuscivo manco a vestirmi”, così ha parlato la giovane ragazza che può vantare una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Giorgia Villa a The Couple: si dovrà ritirare dalla carriera sportiva?

Quando si tratta di sport bisogna sempre tener conto del corpo con il quale lo si fa perché con gli anni si usura, soprattutto se viene sottoposto a stress fisici non indifferenti. E per un’atleta che ha sempre sognato le Olimpiadi come Giorgia Villa il sogno di continuare a vincere è grande, ma la realtà può essere venefica, perché nei giorni scorsi ha detto chiaramente che deve capire se può continuare a fare quello che fa oppure no.

Chiamamifaro, sfogo social dopo eliminazione da Amici 24/ "I sei mesi più assurdi, faccio fatica a..."

Nelle ultime ore, invece, la sportiva nella casa di The Couple ha raccontato quanto segue: “Per un periodo mi ha aiutato mamma e per allenarmi prendevo antinfiammatori. Ho fatto un paio di mesi senza fare nulla, in palestra, e poi sono due o tre mesi che ho iniziato a fare qualcosina. Quando camminavo mi cedeva la gamba”. Ora la paura dei fan è che sia costretta a ritirarsi dalla carriera agonistica in così giovane età quando potrebbe regalare ancora così tante soddisfazioni all’Italia.