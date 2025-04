Helena Prestes dice la sua sulle coppie di The Couple. Dopo essere classificata seconda nell’ultima edizione del Grande Fratello, terminata lo scorso 31 marzo, Helena ha ripreso in mano la sua vita, divisa tra nuovi progetti professionali e la storia d’amore con Javier Martinez, che sembra andare a gonfie vele. Nonostante ciò, sembra non essersi persa le prime puntate del nuovo reality di Canale 5, iniziato proprio una settimana dopo la fine del GF. Ieri, lunedì 14 aprile, è andata in onda la seconda puntata del programma condotto da Ilary Blasi, che ha visto finire al televoto due coppie: Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco contro Thais Wigger con Elena Barolo.

Javier Martinez: "Helena Prestes è la donna della mia vita. E per i figli..."/ Poi lancia una stoccata

A quanto pare, Helena ha seguito la puntata e ha deciso di lanciare un appello per salvare Jasmine e Pierangelo. Ricordiamo che Jasmine è la nipote di Amanda Lecciso, ex coinquilina della Prestes, con cui ha avuto un modo di stringere un forte legame durante il percorso al GF. Di conseguenza, anche fuori dalla Casa, la figlia di Al Bano ha continuato a manifestare pubblicamente la sua stima per la brasiliana, contattandola dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini.

Helena Prestes e Javier Martinez lanciano una frecciatina agli ex GF?/ Il video contro gli haters

Helena Prestes dice la sua su The Couple: il post per Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

Grazie all’amicizia nata al Grande Fratello tra Helena Prestes e Amanda Lecciso, la brasiliana ha avuto modo di conoscere anche la nipote dell’ex coinquilina, Jasmine Carrisi, con la quale sembra essersi creato un bel rapporto. Nella Casa di The Couple, infatti, Jasmine ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da parte della Prestes prima di iniziare quest’avventura, nel quale le dava l’in bocca al lupo. Non solo, durante la prima settimana di reality, sia Jasmine che il suo compagno di gioco, Pierangelo Greco, hanno più volte nominato Helena, arrivando persino a chiedere che le venisse concessa la possibilità di tornare nella Casa come ospite, anche solo per pochi giorni.

Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi si sono baciati a The Couple?/ Spunta la segnalazione ma lui spiazza

Dunque, avendoli visti finire al primo televoto dell’edizione, Helena ha deciso di fare un appello per la coppia, chiedendo ai suoi numerosi fan di votare per salvarli e farli restare in gioco: “Salviamo Yasmin e Pier”. Da quel momento, i fan di Helena si sono subito mobilitati per votare Jasmine e Pierangelo. Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Difatti, alcuni utenti hanno criticato l’intervento della Prestes, sostenendo che la sua richiesta possa influenzare l’esito del televoto, al punto da ritenere ormai scontata l’eliminazione di Thais Wiggers ed Elena Barolo.