Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha deciso di rimettersi in gioco e partecipare ad ud un nuovo reality: The Couple. Lunedì, 7 aprile, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è ufficialmente tornato nella Casa più spiata d’Italia, con l’intento di vincere il montepremi di un milione di euro. Questa volta, però, Antonino non è in gara da solo, ma in coppia con l’ex calciatore Andrea Tabanelli. I due condividono diversi aspetti della loro vita, a partire dal fatto di essere entrambi giovani papà single. Antonino è padre di Luna Marì, mentre Andrea ha due figli, Asia e Leonardo, nati dalla relazione con l’ex compagna Sara.

Antonino Spinalbese: "Mia figlia Luna Marì è la felicità"/ "Per lei mi sono rinnamorato di sua madre Belen"

Andrea e Antonino non si conoscevano prima dell’inizio del reality condotto da Ilary Blasi. Difatti, il parrucchiere non sapeva nemmeno chi fosse il suo partner di gioco fino a poco prima dell’ingresso. Eppure, nel giro di pochi giorni, tra i due si è creata una grande complicità, tanto da diventare subito amici. I due inquilini passano gran parte del tempo insieme nella Casa e sono spesso molto affettuosi e fisici l’uno con l’altro, al punto che qualcuno ha iniziato a ipotizzare che tra loro possa esserci una “tenerezza speciale”.

Antonino Spinalbese, chi è concorrente The Couple/ Pierangelo Greco accusa: "È quello che gioca di più!"

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli conquistano i fan a The Couple: i commenti del web

In questi giorni, sui social non fanno altro che girare video dell’amicizia tra Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, che formato una delle otto coppie di The Couple. Durante la prima settimana di convivenza, infatti, i due hanno passato molto tempo insieme, arrivando ad essere anche molto fisici. Da quel momento, alcuni utenti hanno iniziato a condividere sui social diverse clip dei loro abbracci e momenti affettuosi, dando vita ad una nuova “ship“. C’è persino chi ha montato dei veri e propri video “fancam” di coppia, insinuando che tra Andrea e Antonino possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi si sono baciati a The Couple?/ Spunta la segnalazione ma lui spiazza

Ovviamente, bisogna sottolineare che si tratta solo di supposizioni degli spettatori, che nei reality sono soliti vedere “amicizie speciali” tra i concorrenti. In realtà, Antonino e Andrea sembrano solamente aver trovato una grande affinità come compagni di gioco e sono determinati a giocare fino in fondo, così da poter guadagnarsi il montepremi finale di 1 milione di euro. Inoltre, fino a questo momento, nella Casa non si sono ancora scatenate dinamiche particolarmente forti, motivo per il quale alcuni utenti tendono probabilmente a lasciarsi andare a fantasie e interpretazioni, anche solo per puro intrattenimento.