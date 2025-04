The Couple: chiarimenti tra coppie

Dopo una settimana di convivenza, per le coppie di The Couple, è arrivato il momento di cominciare a giocare. Nella puntata in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025, ci sarà il primo televoto che porterà all’eliminazione di una coppia. Fondamentali, dunque, saranno le nomination che stanno mettendo seriamente in crisi le coppie che, poche ore prima della puntata, hanno avuto un chiarimento durante il quale non sono mancate le lacrime. C’è chi si chiede se votare i più forti, i più deboli o quelli con cui non si va d’accordo. Benedicta Boccoli spiega che sarà sempre sincera e dirà in anticipo chi voterà.

Helena Prestes e Javier Martinez lanciano una frecciatina agli ex GF?/ Il video contro gli haters

Per lei, la coppia da temere sono le sorelle Testa e questo la spinge a nominarle. La Boccoli, però, ammette di essere in difficoltà perché sono anche le persone a cui si è più legata. Irma ammette di aver ascoltato delle conversazioni notturne fra le sorelle Boccoli, Thais ed Elena e in casa è arrivato il momento del confronto.

Chi è il padre di Irma Testa/ "Assente per molti anni. Ora se mi chiama rispondo e..."

The Couple: le lacrime di Irma

Benedicta Boccoli approfitta della situazione per poter parlare con Irma. “È tutto il giorno che voglio parlarti, ma ti vedevo schiva”. La pugile si commuove, si dice dispiaciuta e un po’ delusa: “Tra tutte le coppie, da lei, da loro non me l’aspettavo”. L’attrice ammette di essere mortificata ma spiega che non vorrebbe vedere cambiare il loro rapporto.

Tra le coppie non sembra essersi antipatia ma Giorgia avverte una certa distanza da Thais ed Elena. “Credevo vi desse fastidio che io mi occupassi delle pulizie” e aggiunge “Mi venivate ad aiutare quando io avevo già finito”, dice a sua volta Irma. Le due ragazze sono interdette e Thais, alla fine, sentenzia: “Inizia il gioco”.

Anna, chi è la mamma Irma Testa? "A 15 anni le ho detto di essere gay"/ "Come ha reagito? Ha detto che..."