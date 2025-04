Laura Maddaloni e Giorgia Villa contro Thais Wigger ed Elena Barolo per le nomination a The Couple

La puntata di The Couple di lunedì si avvicina e per le coppie concorrenti in gara è tempo di attuare mosse e strategie contro le altre in vista delle nomination. Al momento al televoto ci sono due coppie, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e dall’altra Thais Wiggers ed Elena Barolo. L’attenzione è puntata su chi uscirà definitivamente dal reality tra le coppie in gioco mentre gli altri sono già proiettati sulle prossime nomination. Giorgia Villa e Laura Maddaloni a The Couple Una vittoria per due, infatti, nelle scorse si sono confrontate sulle possibili nomination da fare.

Giorgia Villa e Laura Maddaloni hanno ipotizzato i possibili se dovessero uscire Pierangelo e Jasmine, saprebbero chi votare ma se a uscire dovessero essere Thais ed Elena? Sarebbe un bel guaio! “Se dovessero uscire loro è un problema” ha ammesso Giorgia “Una è quella dell’altra volta in qualsiasi caso (i fratelli Mileto) ma l’altra…” Le ha fatto eco la moglie di Clemente Russo: “Si sarebbe un casino…l’altra è difficile capire chi eliminare” Gli equilibri si stanno già definendo nella Casa di The Couple Una vittoria per due e già ci sono le prime scintille tra Laura Maddaloni e Giorgia Villa contro Thais Wiggers ed Elena Barolo.

The Couple Una vittoria per due: chi saranno i nominati delle prossima puntata? Giorgia Villa: “Thais ed Elena ci nominano sicuro”

Non c’è feeling e sintonia tra Laura Maddaloni e Giorgia Villa da una parte e le ex Veline di Striscia la notizia Thais Wiggers ed Elena Barolo dall’altra. Giorgia Villa non ha dubbi che, qualora le due non venissero eliminate, nominerebbero loro: “Se loro rimangono nominano noi, lo hanno fatto per tutte le puntate.” Ed in effetti nella scorsa puntata le ex Veline hanno nominato Laura e Giorgia perché: “Forti fisicamente ma sono più deboli culturalmente; le altre coppie sono più forti nella media.” Ed a loro volta la ginnasta e la pugile hanno nominato Thais ed Elena perché: “Con loro abbiamo legato meno.” Insomma lo scontro a The Couple Una vittoria per due continua. Le Nomination sono una fase cruciale a The Couple – Una vittoria per due: con il proprio voto, le coppie possono influire sul percorso degli altri concorrenti. Nulla è scontato, nulla è ininfluente!