Confronto andato in scena nella casa di The Couple tra Laura Maddaloni ed Elena Barolo, due delle protagoniste del programma che hanno iniziato a conoscersi e raccontarsi su alcuni temi anche intimi.

“Io provo fiducia per tutte le persone che incontro anche per strada, io penso che siamo tutti buoni. Non farei mai del male a nessuno e dunque credo che tutti quanti siano buoni. Io sono una che si fida delle persone e anche della gente, anche se io ho una cerchia molto stretta di amici cari” ha detto Elena Barolo. Laura Maddaloni ha poi manifestato il suo punto di vista:

Irma Testa, coming out a The Couple: "Io e mia sorella Lucia siamo lesbiche"/ "Fidanzate con due donne"

“In amore è un po’ diverso, per me è fondamentale iniziare la giornata e vedere una persona, scelgo io con chi iniziare una giornata”.

Laura Maddaloni e il pensiero per la famiglia: “Serve fiducia in amore”

In cucina nel nuovo programma Mediaset The Couple, Laura Maddaloni e Elena Barolo hanno proseguito il loro confronto, con la prima che ha rivelato quanto la famiglia giochi un ruolo importante per lei:

Shaila Gatta, mossa social contro Javier Martinez: "Non supera il palo"/ Scoppia la polemica

“Per me mio marito è stato fondamentale, ho costruito tanto, anche da dove nasco, dai miei genitori e da alcune scelte che non ho fatto di mia spontanea volontà, poi da grande cambiano le cose. Io sto facendo cose che mi piacciono, quelle che non mi piacciono cerco di evitarle, con la persona che si ha a fianco si tenta di costruire una squadra, se non ti fidi di lui come fai a costruire qualcosa? Ci sarà sempre una crepa”. Chissà che tra le due non possa svilupparsi un’amicizia con il passare dei giorni nella casa che fino a pochi giorni fa è stata occupata dagli ex concorrenti del Grande Fratello.

Stefano De Martino lascia Stasera tutto è possibile? Chiusura in lacrime/ Messaggio misterioso a fine puntata