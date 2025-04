The Couple di Ilary Blasi stenta a decollare: dalla somiglianza eccessiva col GF al cast

Piove sul bagnato per quanto riguarda The Couple. Il nuovo reality di Ilary Blasi sembra non riscuotere simpatie né troppi apprezzamenti, almeno stando ai commenti e le varie opinioni sul web. L’ultimo affondo mette al centro del tavolo le prove settimanali che i concorrenti devono affrontare per conquistare il miglior punteggio. Prove che – secondo molti – si starebbero rivelando dei veri e propri flop, in quanto prevedibili, banali, poco divertenti e decisamente poco impegnative per i concorrenti.

Chi è il fidanzato di Giorgia Villa: le parole di lei a The Couple/ "Nessun altro mi può dare quello..."

Critiche aspre e dure nei confronti di un programma che fino a questo momento non è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico. Tutta colpa, forse, dell’eccessiva somiglianza con il Grande Fratello e il debutto troppo ravvicinato. Insomma, The Couple pagherebbe questo scotto e non solo, perché le idee degli autori, evidentemente, non hanno fatto breccia.

The Couple, Laura Maddaloni e Giorgia Villa contro Thais Wiggers ed Elena Barolo/ In crisi per le nomination

Il cast di The Couple non convince il pubblico, le prove settimanali nemmeno perché…

Come si legge infatti un un articolo di biccy.it, l’originalità non sembra essere di casa in The Couple. Alcune prove ricorderebbero quelle culturali de La Pupa e il Secchione e non brillerebbero di luce propria. C’è la convinzione, abbastanza diffusa e condivisa, che anche la scelta del cast non sia stata azzeccatissima. E sempre sul sito poc’anzi menzionato, coppie diverse avrebbero potuto dare uno slancio diverso allo show.

Un esempio? Francesca Cipriani e Giucas Casella oppure Gianmarco Zagato con Nicole Pallado. Tutte ipotesi che di fatto bocciano l’attuale cast e che non sembrano strizzare l’occhio alla direzione presa da The Couple in questa sua prima edizione. Siamo di fronte ad un flop annunciato?

Giorgia, bacio con Irma a The Couple durante gioco della bottiglia?/ La gag si fa hot: "Mi offro volontaria"