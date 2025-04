Ieri sera ha avuto inizio The Couple, il nuovo reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi, che è tornata in onda dopo mesi di silenzio. Gli ascolti non sono stati brillanti, anzi, la partita è stata piuttosto tiepida, e nel frattempo ci sono state le prime lamentele da parte dei concorrenti, e in particolar modo delle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli.

Ma cosa hanno detto le sorelle appena entrate nella casa, che in pratica è quella del Grande Fratello, ma riammodernata per l’occasione? “Lo sentite? C’è cattivo odore, ma odore di fogna”. Brigitta si stava riferendo alla cucina che in quel momento stava ispezionando con la sorella e altri inquilini.

The Couple, prime lamentele per la casa: “La cucina è vecchia”

Si va di risparmio, in quel di Mediaset, anche perché con un montepremi così alto (un milione di euro) la casa di The Couple non poteva essere una reggia. Al di la della facile ironia che si potrebbe fare, considerando che il pubblico viene da sei mesi di GF, e si è ritrovato con uno stesso programma, ma con qualche gioco in più, alcuni concorrenti, come le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, si sono lamentate della casa e più precisamente della cucina: “Questa cucina è vecchia, guarda quella piastra”.

E c’è anche stato un riferimento ai vecchi inquilini della casa, ovvero i concorrenti del GF: “È normale, quelli sono stati sei mesi qui dentro, era lo stesso posto”. Insomma, la casa è rimasta la stessa, con qualche piccola differenza, come il salone inondato di colore, e il fatto che ogni coppia ha la propria stanza in cui dormire e riposare. Con un montepremi di un milione di euro qualche scomodità si potrà superare benissimo tant’è che le coppie in gara sono più agguerrite che mai, con la speranza per chi ha apprezzato la prima puntata che il programma non venga chiuso in anticipo per bassi ascolti.

