Tutto è pronto per The Couple, il dating show condotto da Ilary Blasi che segue la fine del tanto amato Grande Fratello. Dopo il 31 marzo i riflettori si sono spenti ai Lumina Studios, ma attenzione, si riaccenderanno tra pochissimo! Oggi, infatti, andremo a scoprire qual è la location di The Couple programma in onda da lunedì 7 aprile in prima serata. Secondo le anticipazioni, si tratta di un reality tutto dedicato a coppie vip che dovranno partecipare a sfide sotto gli occhi delle telecamere vivendo costantemente insieme.

Proprio per questo non mancheranno le diatribe tra i personaggi famosi che udite udite, risiederanno proprio nella casa del Grande Fratello, messa a punto per ospitare il nuovo cast. Già predisposta per spiarli di continuo tramite le telecamere, la bellissima abitazione dei Lumina Studios a Roma è risultata perfetta per girare il nuovissimo reality di Ilary Blasi. Infatti, appena finito il Grande Fratello la produzione ha lavorato intensamente per rifare il look e l’arredamento dello studio, partendo dal tugurio che è stato ristrutturato durante le battute finali dello show di Alfonso Signorini.

The Couple, anticipazioni il montepremi in palio per i concorrenti

Il nuovo reality game di Canale 5 promette già ascolti incredibili con Ilary Blasi che torna alla ribalta con due co-conduttori, Luca Tommassini e Francesca Barra, i quali la affiancheranno per tutto il percorso. I protagonisti saranno otto coppie di concorrenti, non per forza fidanzati ma anche amici o parenti. Questi ultimi dimostreranno di avere spirito strategico e grandi capacità mentali per affrontare le gare e cercare di arrivare alla vittoria finale. Cosa si vince? Secondo le anticipazioni di The Couple il montepremi finale sarà di 1 milione di euro. Pronti a scoprire chi vincerà il nuovo reality? Buona visione!