Loredana Lecciso replica agli attacchi contro Jasmine

Sale la tensione nella casa di The Couple, il programma condotto da Ilary Blasi che non brilla negli ascolti, ha iniziato però a regalare le prime dinamiche e una di questa ha visto come protagonista Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è stata messa nel mirino dalla giornalista Grazia Sanbruna, che non ha gradito alcune esternazioni della ragazza nel programma Mediaset.

“Allora, c’è un limite alla quantità di panzane che una persona può sopportare. Per esempio io stasera mi sono su*ata Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che ha pianto per mezz’ora perché lei non ha scelto di essere famosa, ha l’ansia della sovraesposizione mediatica, fin da quando era bambina, fin da quando era in culla… Tesoro, ma cosa ci fai in un reality? Ma stavi a casa… Che ca**o vuoi” lo sfogo della giornalista alla quale ha replicato dopo pochissimo tempo la stessa Loredana Lecciso. “Chiedo al direttore editoriale del Corriere quanto possa giovare alla storica testata essere associata ad un contenuto social del genere” la replica della compagna di vita di Al Bano.

Loredana Lecciso contro la giornalista: cosa è accaduto

Il botta e risposta tra Loredana Lecciso e Grazia Sanbruna del Corriere della sera non si è arrestato sul nascere. La nota firma del quotidiano ha risposto nuovamente a Loredana Lecciso: “Ritengo anche che questo tipo di ingerenze, oltre a farmi passare l’ennesima giornata di me**a, cozzino parecchio con il grande desiderio di ‘indipendenza’ che Jasmine tanto ostenta di bramare lì a The Couple, in lacrime. Oltre a rafforzare, appunto, il suo privilegio.

‘Privilegio’ nel senso che non tutti possono contare su una mamma famosa e con 200K su Instagram pronta a sparare fuoco alla prima critica ricevuta” lo sfogo contro la compagna di vita di Al Bano. Un testa a testa scattato a distanza di pochissimi giorni dal via di The Couple che ha già infuocato i social.

