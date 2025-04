Manila Nazzaro al centro delle polemiche dopo l’inizio della sua avventura a The Couple. Lo scorso lunedì, 7 aprile, la showgirl è tornata nella Casa più spiata d’Italia a tre anni di distanza dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Questa volta, però, a gareggiare con lei c’è il neo marito, Stefano Oradei. I due si sono sposati lo scorso maggio dopo circa un anno di relazione, scatenando non poche polemiche. La loro storia, infatti, è iniziata subito dopo la fine del lungo legame tra Manila e l’ex compagno Lorenzo Amoruso. All’epoca si parlò di un presunto tradimento da parte della Nazzaro, un gossip alimentato anche dalle frecciatine lanciate da Lorenzo.

Al che, Manila negò i gossip, spiegando di essersi lasciata con Amoruso a gennaio del 2023, per poi fidanzarsi con Stefano a marzo. Tuttavia, a distanza di due anni, è stata proprio Manila a lasciarsi sfuggire un dettaglio compromettente, riportando in auge questo presunto triangolo. Nel corso della prima puntata del reality, Ilary Blasi ha chiesto a Manila e Stefano di svelare la data della loro prima notte d’amore. A quel punto, la Nazzaro ha invitato il marito a dire la verità e, senza esitazione, entrambi hanno indicato il 4 gennaio 2023.

Lorenzo Amoruso criticato a Pomeriggio Cinque: lo scandalo con Manila Nazzaro dopo The Couple

Da lì, Lorenzo Amoruso non è riuscito a rimanere in silenzio ed è intervenuto sui social, lanciando una stoccata all’ex fidanzata. “Per le bugie ci vuole memoria, per la verità le p*lle”, ha scritto l’ex calciatore dopo la prima puntata di The Couple. Per ora, Manila e Stefano non hanno avuto ancora modo di rispondere a queste accuse. Tuttavia, del tema se ne sta parlando molto in questi giorni. Anche a Pomeriggio 5, si è discusso delle famose “date della discordia“, e le opinioniste, a sorpresa, non sono state affatto tenere con Amoruso.

“Lorenzo poteva starsene zitto, una mancanza di dignità… mamma mia, co*nuto e pure mazziato, falla finita e basta. Quindi alla fine mi fa anche tenerezza, stava zitto e faceva più bella figura”, ha detto Patrizia Groppelli. “Tanto valeva tenere in piedi la bugia dall’inizio alla fine”, ha commentato Rosanna Cancellieri, riferendosi alla coppia formata da Manila e Stefano. “Manila è una molto furba, che neghi…meglio negare anche l’evidenza in questi casi”, ha aggiunto la Groppelli, riferendosi a quali potrebbero essere le prossime mosse della Nazzaro a The Couple.