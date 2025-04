The Couple, concorrenti preoccupati per gli ascolti? I timori per la prossima puntata

Nella Casa delle Coppie di The Couple prosegue la convivenza dei protagonisti che, trovandosi all’interno di un reality, non sono a contatto con il mondo esterno. E, di conseguenza, non hanno nemmeno alcuna informazione in riferimento all’andamento del programma in termini di ascolti e share. Tuttavia, in vista della prossima puntata del reality in programma su Canale 5 il 21 aprile, il lunedì di Pasquetta, alcuni concorrenti si sono ritrovati a dibattere proprio sulla concomitanza della nuova puntata con un giorno festivo.

Nello specifico, come mostra un video circolante su X, si sentono i fratelli Mileto parlare proprio della possibilità che il programma non riscontri il giusto successo essendo Pasquetta un giorno festivo. Nel video si vedono Irma Testa e Benedicta Boccoli in cucina, intente ad assaggiare la cottura della pasta prima di mangiare, e in sottofondo si sente la voce di uno dei fratelli Mileto domandarsi, forse con un velo di preoccupazione: “Comunque il problema è che lunedì, essendo Pasquetta, secondo me lo share si abbasserà un sacco“.

The Couple, crollo dello share nella puntata di Pasquetta? Il dibattito in Casa

In vista della terza puntata di The Couple in onda la sera di Pasquetta, dunque, emerge la preoccupazione nei fratelli Mileto che il programma possa registrare un flop di ascolti e share. In sottofondo si sente tuttavia Manila Nazzaro andare contro a questa teoria, spiegando al coinquilino: “Ma chi te l’ha detto? Ma guarda che la gente la sera torna a casa. Il giorno dopo è lavorativo“. Secondo lei, dunque, potrebbe non esserci alcun rischio di flop pur essendo un giorno festivo, dal momento che i telespettatori in un modo o nell’altro saranno a casa la sera di Pasquetta.

Intanto, nel merito dell’andamento del programma, va segnalato un drastico calo degli ascolti tra la puntata di debutto e la successiva: la prima puntata, andata in onda lunedì 7 aprile, ha catturato l’attenzione di oltre 2.200.000 spettatori con share oltre il 18%, mentre la seconda puntata dello scorso lunedì ha registrato poco più di 1.550.000 spettatori con un calo al 13% di share.