Manila Nazzaro e Stefano Oradei in crisi per le nomination a The Couple. Dopo aver festeggiato la Pasqua insieme agli altri coinquilini, la coppia ha iniziato a riflettere su ciò che potrebbe accadere nella terza puntata del reality, che andrà in onda lunedì, 21 aprile, su Canale 5. Al che, Manila ha confessato di trovarsi in difficoltà su chi nominare, avendo stretto dei bei legami con tutti i suoi compagni d’avventura. Dello stesso parere è anche Stefano, il quale, però, ha ammesso di non avere aspettative sugli altri, consapevole che, in un contesto come quello di un reality, può accadere veramente di tutto.

Manila Nazzaro in lacrime a The Couple con Benedicta Boccoli/ “Ha esagerato”

Sebbene anche la Nazzaro ambisca al montepremi da un milione di euro, la showgirl ha precisato che, per lei, i rapporti umani vengono prima di tutto e non intende lasciarsi trascinare troppo dalle dinamiche del gioco. Di conseguenza, valuteranno con attenzione chi nominare, basandosi su quanto accadrà in puntata e sull’eventuale atteggiamento ostile di qualcuno nei loro confronti. In ogni caso, entrambi si sono detti felici di poter affrontare, perlomeno, queste difficoltà insieme.

The Couple, gelo tra Thais Wiggers e Elena Barolo? "Coppia mal assortita"/ Manila Nazzaro: "Non funzionate"

Manila Nazzaro e Stefano Oradei riflettono su chi nominare a The Couple: cos’hanno detto

“Domani puntata, sarà tosta eh… chissà che prove”, ha detto Stefano Oradei, mentre si trovava in giardino con Manila Nazzaro. “Sarà tosta perché ci saranno sempre delle prove, e poi inizia ad esserci questa storia delle nomination. Perché comunque si continua a dire che c’è un milione in palio, però ci sono anche dei rapporti umani, e chiunque vai a nominare ti dispiace”, ha replicato Manila. “Ci è dispiaciuto lunedì scorso, figuriamoci adesso. Comunque in 14 giorni conosci meglio le persone, e sono tutte persone interessanti. E abbiamo avuto rapporto con tutti”, ha spiegato il ballerino.

Lorenzo Amoruso, ex fidanzato di Manila Nazzaro replica dopo accuse a The Couple/ Reazione choc sui social

“Però qui le prove creano un certo tipo di dislivello, quindi vai a vedere quello e non i rapporti. Poi è anche vero che io mi aspetto tutto da tutti, non sono mai sorpreso di nulla e non saremo sorpresi di nulla”, ha poi aggiunto l’ex volto di Ballando con le stelle, consapevole di poter essere “tradito” dai suoi coinquilini. Alla fine, Stefano ha preso per mano la moglie e ha concluso il discorso con un tocco di romanticismo, dicendole: “Però comunque siamo io e te”.