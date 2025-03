Cresce l’attesa per il nuovo programma di Ilary Blasi. La conduttrice si prepara a fare il debutto nella prima serata di Canale Cinque con The Couple che altro non è una versione del GF sperimentata negli ultimi anni in Spagna. Si tratta di un reality che unisce non soltanto il gioco, ma anche la competizione tra i talenti dei vari personaggi che vi prenderanno parte. Tutti saranno costretti a una convivenza forzata ricca di imprevisti e sfide. Dopo vari slittamenti e cambiamenti di collocazione in palinsesto, ad oggi c’è una nuova data fissata: lunedì 7 aprile 2025.

Dopo la fine del Grande Fratello, arriva sulla rete ammiraglia del Biscione un nuovo esperimento: The Couple condotto dalla Blasi. Nelle ultime ore, come riporta il ben informato portale TvBlog, sta destando particolare curiosità il montepremi in palio. Pare che la cifra possa aggirarsi attorno al milione di euro, ma c’è ancora un mistero su questo aspetto. Se fosse confermato, sarebbe non poco discutibile visti i tempi che viviamo, ma pare fortemente voluta dalla produzione nella speranza di convincere i concorrenti che sembra fatichino ad arrivare. Perché non investire parte del montepremi per realizzare produzioni più originali?

The Couple usa gli studi e la casa del GF: Mediaset risparmia

Se in ballo ci sarebbe una cifra folle come montepremi, dall’altro Mediaset cerca il risparmio. The Couple utilizzerà la stessa location del GF. Una volta terminata l’attuale edizione ancora in corso, gli ambienti della casa più spiata d’Italia saranno in parte rinnovati secondo le esigenze del nuovo format. Mentre il cast inizia a prendere forma – sembrano confermate Jasmine Carrisi e le sorelle Boccoli – occorrerà aspettare la proclamazione del vincitore del reality prima di apportare tutte le nuove modifiche per la trasmissione della Blasi. Non a caso di vocifera di una possibile puntata speciale sette giorni dopo la finalissima del GF.