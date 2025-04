Nikita Pelizon torna a parlare di Antonino Spinalbese dopo il suo ingresso a The Couple. Com’è noto, Nikita e Antonino hanno vissuto insieme per diversi mesi nella Casa più spiata d’Italia durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 7 nel 2022. Durante la loro convivenza nel reality di Canale 5, i due non andavano affatto d’accordo, instaurando un rapporto di rivalità e nominandosi a vicenda più volte. Dopo la fine del programma, non si sono più rivisti né parlati, riprendendo le loro vite separatamente. Ora che Antonino è tornato sotto i riflettori per il suo ritorno in televisione, Nikita non ha perso l’occasione per lanciargli una frecciatina.

Prima, la vincitrice del GF Vip 7 ha pubblicato un video imitando Belen Rodriguez, l’ex compagna di Spinalbese. Fino a qui, non sembrava esserci nessun riferimento al parrucchiere, trattandosi solamente di una parodia comica. Tuttavia, subito dopo, l’influencer ha condiviso un’altra storia, riprendendo una vecchia dichiarazione di Antonino risalente a più di due anni fa. A quanto pare, durante la sua permanenza al GF, l’hair-stylist aveva confessato di non apprezzare il modo di parlare di Nikita, sostenendo che spesso imitasse il tono e lo stile di Belen.

Nikita Pelizon lancia una frecciatina ad Antonino Spinalbese: ecco perché

Ebbene, a distanza di quasi tre anni, pare che a Nikita Pelizon non siano ancora andate giù le critiche di Antonino Spinalbese, al punto da rispondergli in una storia Instagram. Dopo aver pubblicato un video imitando Belen, Nikita ha postato un vecchio articolo del portale “Today” risalente ai tempi del GF Vip 7, intitolato: “‘Imita Belen, mi fa innervosire’: lo sfogo di Antonino contro la concorrente“. “Anche se eri fuori strada, grazie Antonino”, ha scritto la Pelizon a corredo della storia, con tanto di faccina che ride.

La stoccata di Nikita non è passata inosservata sul web, facendo rapidamente il giro dei social. In molti si sono chiesti perché, a distanza di anni, l’ex vippona abbia deciso di rispondere ad un vecchio attacco di Spinalbese. Considerando che lui si trova attualmente nella Casa di The Couple, c’è chi ipotizza che Nikita abbia voluto attirare l’attenzione proprio ora che è tornato in televisione, magari nella speranza di ottenere un’ospitata. Ovviamente, per ora si tratta solo di supposizioni degli utenti, dato che, dopo quella frecciatina, Nikita non ha più menzionato l’ex coinquilino.