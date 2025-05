The Couple alla domenica sera? Nuova indiscrezione sul reality di Ilary Blasi

Sembra non esserci davvero pace per The Couple, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che sta andando incontro ad una serie di problematiche non indifferenti. Da un lato il calo di ascolti, dopo un discreto esordio del programma che però non ha saputo reggere nelle puntate successive, facendo crollare i dati di ascolto e di share. Dall’altro l’inevitabile riflessione sul futuro del programma, dopo il calo d’interesse da parte del pubblico, con conseguenti spostamenti in palinsesto da un giorno all’altro.

E così, se inizialmente si vociferava un cambio di programmazione e uno spostamento dal lunedì sera al giovedì sera, ora arriva una nuova indiscrezione che sembra stravolgere tutto. Come riporta Giuseppe Candela su X, infatti, la nuova puntata di The Couple sarebbe stata collocata nella serata di domenica 4 maggio 2025, dunque in sostituzione del consueto appuntamento con Lo Show dei Record di Gerry Scotti. Un collocamento per certi versi inusuale ed inaspettato, ma pare essere questa la mossa di Mediaset per tentare di risollevare le sorti del programma.

The Couple, concorrenza agguerrita per la prossima puntata

The Couple, dunque, dovrebbe andare in onda con una nuova puntata domenica 4 maggio 2025, in una serata televisiva già piuttosto affollata e altamente competitiva. Come sottolineato dal giornalista, infatti, quella sera andranno in onda anche lo speciale di Affari Tuoi, Le Iene, Che tempo che fa con Fabio Fazio e, sul fronte sportivo, anche l’appuntamento clou del campionato di Serie A Bologna-Juventus.

Tutto da decifrare invece il destino di The Couple per i prossimi appuntamenti televisivi, se verrà confermato ogni domenica sera o se verrà nuovamente spostato. Intanto c’è un altro reality in casa Mediaset che freme, pronto a partire con la sua nuovissima edizione: è L’Isola dei Famosi, in programma da mercoledì 7 maggio 2025 e con la conduzione inedita di Veronica Gentili. Opinionista in studio sarà Simona Ventura mentre inviato dall’Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.

