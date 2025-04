Pierangelo Greco si scaglia contro Irma Testa nella casa di The Couple, tra i due concorrenti non sembra correre buon sangue e il compagno di gioco di Jasmine Carrisi non ha fatto mistero dei suoi pensieri con la coinquilina. Il content creator ha tuonato contro la compagna di gioco nel programma Mediaset, sfogandosi in particolare con Jasmine. Con la collega, Pierangelo Greco non ha perso occasione di andare all’attacco.

Silvio Campara e Giulia Luchi sono tornati insieme?/ Lo ‘scoop’ Dopo i rumor su Chiara Ferragni

“Pierangelo ritiene che la vera calcolatrice sia proprio Irma, ovvero colei che ha accusato i ragazzi di aver agito per desiderio di fare spettacolo. “È vuota” l’attacco Pierangelo, ormai non più intenzione di dare credito alla pugile nella casa di The Couple. Niente da fare dunque, il rapporto sembra essersi incrinato in maniera definitiva. Tensione nata dopo che le sorelle Testa si sono esposte in maniera netta contro Jasmine e Pierangelo Greco, nominando i due e mandandoli al televoto. E da quel momento in poi niente è più stato come prima nel rapporto.

Alessandra Celentano, guanto 'trappola' per Francesco ad Amici 24/ Emanuel Lo : "Una presa in giro, ha paura"

Pierangelo Greco rivaluta Antonino a The Couple

Nel corso dell’esperienza vissuta a The Couple, Pierangelo Greco ha però avuto modo di ricredersi su altri compagni di gioco, come per esempio Antonino Spinalbese. Con il modello infatti, nonostante il rapporto non sia di vera e propria amicizia, Pierangelo Greco è riuscito a costruire un qualcosa, arrivando a ripensare la sua opinione nei confronti dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Il parrucchiere ligure, come sottolineato da Pierangelo Greco, non ha mai tramato alle spalle. L’uomo si è rivelato onesto e, al contrario delle sorelle Testa, non ha mai promesso di non andare loro contro.

Perché Belen Rodriguez e Cecilia hanno litigato: c'entrano Chiara Ferragni e Valentina?/ Svolta inaspettata