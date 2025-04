The Couple: anticipazioni terza puntata 28 aprile 2025

Dopo il rinvio della settimana scorsa per rispettare il lutto per la morte di Papa Francesco, The Couple torna in onda oggi, lunedì 28 aprile 2025, con la terza puntata. Ilary Blasi, dopo il flop degli ascolti della seconda puntata che ha raccolto solo 1.557.000 spettatori con appena il 13% di share, è pronta a risollevare lo share contando sulla coppia di opinionisti formata da Luca Tommasini e Francesca Barra e sui concorrenti che, questa sera, daranno vita a nuovi e avvincenti duelli. La terza puntata, tuttavia, sarà caratterizzata dalla prima eliminazione.

Al termine della seconda puntata, infatti, sono finite al televoto la coppia di Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e quella di Elena Baroli e Thais Wiggers. Una delle due coppie, questa sera, sarà definitivamente eliminata lasciando in eredità alle altre coppie le chiavi possedute. Chi, dunque, dovrà fare le valigie?

The Couple: la rivalità delle sorelle Boccoli

Oltre alle sfide di compatibilità e ai vari duelli, la terza puntata di The couple sarà caratterizzata anche dalle prime rivalità tra le coppie. Convivere non è mai semplice e non lo è anche quando si dividono gli spazi con una sorella. Negli scorsi giorni, infatti, si è accesa la rivalità tra le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, protagoniste di una lite dopo aver affrontato il gioco di Memory. Benedicta ha accusato Brigitta di aver iniziato con il piede sbagliato, sicura che non sarebbero riuscite a superare la prova.

Un’accusa che ha dato il via ad un botta e risposta di fuoco al termine del quale Brigitta non ha trattenuto le lacrime. Nel corso della puntata in onda questa sera, Ilary Blasi affronterà la questione direttamente con le sorelle Boccoli che devono ritrovare la complicità per poter andare avanti nel gioco.

Come seguire in diretta streaming The Couple

La terza puntata di The Couple può essere seguita in diretta televisiva su canale 5, al termine dell’appuntamento con Striscia la Notizia, a partire dalle 21.30. Il reality show condotto da Ilary Blasi, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming su Mediaset Infinity contemporaneamente alla diretta televisiva ma anche in un momento successivo. Con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile seguire la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.