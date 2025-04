Diretta The Couple: commento live della prima puntata

Al via la prima puntata di “The Couple – Una vittoria per due” con Ilary Blasi che, fasciata in un bellissimo abito nero, rivela i dettagli del nuovo reality show. “Otto coppie, sedici chiavi, una cassaforte. Un unico obiettivo: aprirla e vincere un milione di euro. Come? Cercando di guadagnarsi in ogni puntate delle chiavi per ritrovarsi tra le mani l’unica chiave che aprirà la cassaforte. Questo è The Couple!” – dice Ilary Blasi che presenta i due opinionisti: Francesca Barra e Luca Tommassini.

“Assegnerò ad ogni coppia due chiavi, le nostre coppie faranno dei duelli e ci saranno solo due coppie vincitrici” – rivela la conduttrice che con la sua simpatia conquista subito il pubblico. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

The Couple: anticipazioni prima puntata 7 aprile 2025

L’attesa è finita°! Oggi, lunedì 7 aprile 2025, Ilary Blasi torna in onda dando ufficialmente il via a The Couple, il nuovo reality di canale 5 che debutta ufficialmente sette giorni dopo la fine del Grande Fratello che si è concluso la settimana scorsa dopo sei mesi e mezzo. The Couple è un reality che, in parte, richiama il Grande Fratello, a partire dalla location. La casa che ha ospitato per sei, lunghi mesi i 34 concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, da questa sera, sarà la casa dei concorrenti di The Couple.

La casa è cambiata solo nell’arredamento mantenendo la piscina e la sauna mentre le due camere da letto sono state trasformate in camere doppie. In studio, Ilary Blasi non sarà sola ma sarà affiancata da due opinionisti che sono Luca Tommasini e Francesca Barra.

The Couple: i concorrenti e la divisione in coppie

Sono sedici i concorrenti di The Couple e sono rigorosamente divisi in coppie che sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Benedicta e Brigitta Boccoli; Danilo e Fabrizio Milito; Elena Barolo e Thais Wiggers; Giorgia Villa e Laura Maddaloni; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Nel corso della prima puntata in onda oggi, Ilary Blasi presenterà le otto coppie che entreranno ufficialmente nella casa dove vivranno per sei settimane, ripresi dalle telecamere.

Esattamente come per il Grande Fratello, anche The Couple potrà essere seguito in diretta su Mediaset Extra e su Mediaset Infinity. I concorrenti di The Couple, però, non avranno una vita semplice e tranquilla come quella dei gieffini perché per portare a casa il montepremi da un milione di euro sarà necessario superare ardue sfide.

Come seguire in diretta streaming The Couple

Le puntate serali di The Couple possono essere seguite in diretta televisiva su canale 5 al termine di Striscia la Notizia ovvero a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, invece, è possibile seguire la diretta streaming. Inoltre, sempre tramite sito o applicazione di Mediaset Infinity, sarà possibile vedere clip dedicate ai singoli concorrenti e la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.