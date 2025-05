The Couple non chiude ma slitta la messa in onda: programmazione stravolta anche per l’Isola dei famosi 2025

Non c’è pace per il reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi, sin dalla prima puntata che ha registrato ascolti disastrosi si rincorrono le voci di chiusura anticipata e cancellazione e solo ieri Fanpage.it aveva rivelato un’indiscrezione clamorosa, Mediaset stava valutando la chiusura immediata del reality per ascolti disastrosi ma c’era un unico ostacolo a questa ipotesi: l’importante montepremi da un milione di euro che obbliga la produzione a portare a termine la competizione tra le coppie di concorrenti in gara. Insomma un bel problema in casa Mediaset se si considera che solo un paio di mesi fa a causa degli stessi bassi ascolti è stata chiusa in fretta e furia La Talpa accorpando tre puntate in una.

Adesso però sembra essere arrivata una nuova proposta in grado di salvare in extremis The Couple ed a lanciarla è l’account social di X Master, molto vicino al Biscione che spesso lancia delle anticipazioni relative all’azienda di Cologno Monzese. Ebbene secondo l’account di X Mediaset starebbe pensando ad uno stravolgimento dei palinsesti di Canale5 per salvare il reality condotto da Ilary Blasi ed evitarne la chiusura anticipata: resta in onda ma cambia giorno di programmazione ed al suo posto arriva L’Isola dei famosi che in questo modo anticipa la messa in onda e cambia anche giorno di messa in onda. Questo stratagemma funzionerà per salvare gli ascolti o al contrario rischia di indebolire la nuova edizione dell’Isola condotta con Veronica Gentile?

The Couple quando va in onda? Cambia giorno di programmazione e Isola dei famosi 2025 si sposta al lunedì

Scendendo nel dettaglio e basandoci su quando rivelato dall’account X Master a partire dal 12 maggio 2025 ci sarà il cambio della guardia nel palinsesto di Canale5 la serata verrà affidata alla nuova edizione dell’Isola dei famosi 2025 condotta da Veronica Gentili con opinionista Simona Ventura. The Couple slitterà al giovedì a partire dal 15 maggio con le ultime puntate. L’Isola dei famosi inizia il 7 maggio, mercoledì, per poi slittare al lunedì la settimana successiva. Tale cambiamento di programmazione salverà il reality? Quel che è certo è che si sta per concludere una stagione nera per i reality di casa Mediaset tra flop annunciati, chiusure anticipate e cancellazioni l’unico reality che ha proseguito la sua normale messa in onda è stato il Grande Fratello di Alfonso Signorini ma anche lui ha dovuto fare i conti con gli ascolti più bassi della sua storia. Il flop di The Couple, poi, si inserisce nella lunga lista di flop di Ilary Blasi. Lontana dalla tv da circa due anni la conduttrice ed ex signora Totti puntava nel reality per ritornare in auge ma così non è stato.