Secondo le indiscrezioni a The Couple sarebbe già scattato il primo bacio tra i concorrenti. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi è appena iniziato, eppure dopo pochissimi giorni si parla già di una presunta coppia che sarebbe arrivata addirittura a baciarsi all’interno della casa. A dare la notizia è stata Deianira Marzano che sui suoi canali social ha fatto sapere al pubblico che due concorrenti, lontani dalle telecamere, si sarebbero lasciati andare ad un lungo bacio dopo nemmeno quattro giorni di convivenza.

Un record per un reality fresco fresco come quello di Ilary Blasi, che è tornata in carreggiata con un look pazzesco conducendo un programma tutto nuovo con alcune delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore, infatti, Deianira Marzano ha lanciato una vera e propria bomba di gossip in una storia su Instagram, scrivendo queste parole: “A The Couple due si sono baciati, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe la famiglia di lei. Non farebbe salti di gioia”. Sembrerebbe dunque che i due si siano nascosti appositamente dall’occhio delle telecamere per non farsi vedere dal pubblico da casa. Sarà davvero questa la motivazione?

Primo bacio a The Couple, le prime ipotesi da parte dei fan: chi è la nuova coppia?

La notizia del primo bacio a The Couple ha certamente sconvolto il pubblico di Canale 5 che tutto si aspettava tranne che effusioni di questo tipo così presto. Sul web, i fan del programma hanno già iniziato con le speculazioni, facendo ipotesi su chi possano essere i protagonisti di questo bacio totalmente segreto. Purtroppo, però, al momento non si possono fare conclusioni affrettate ma non ci resta che attendere gli indizi che usciranno sicuramente tra i concorrenti del reality. Dopo un bacio di questo tipo, sarà difficile nascondere le tracce, non trovate?