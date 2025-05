Anticipazioni The Couple, semifinale e 4a puntata del 4 maggio 2025

Slittamenti, rinvii, sospensioni e persino lo stravolgimento del palinsesto a causa della morte di Papa Francesco hanno caratterizzato la prima edizione del nuovo reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi con opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini che dopo diverse incertezze e cambi di palinsesto andrà in onda questa sera, domenica 4 maggio 2025. E dalle anticipazioni The Couple semifinale si scopre che cosa succederà nel corso della puntata, non mancheranno sfide e prove.

Noemi Bocchi, chi è la compagna di Francesco Totti/ Figlio in arrivo per la coppia?

Scendendo più nel dettaglio, dalle anticipazioni The Couple semifinale si scopre che ci sarà la seconda eliminazione: chi sarà la coppia eliminata tra Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco contro Lucia ed Irma Testa? La coppia perdente dovrà abbandonare il gioco ed anche il sogno di vincere il montepremi finale che consiste in un milione di euro. Al momento le coppie in gioco sono ancora molte: Benedicta e Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese ed Andrea Tabanelli, Danilo e Fabrizio Mileto, Manila Nazzaro e Stefano Oradei ed infine Laura Maddaloni e Giorgia Villa.

Finale The Couple, svelata la data dell'ultima puntata/ Tutto quello che devi sapere sulla finalissima

The Couple: sorpresa per Laura Maddaloni, quattro prove avvincenti e tensioni e rivalità tra coppie

Le anticipazioni The Couple della semifinale che andrà in onda questa sera, 4 maggio 2025, svelano che nel corso della 4a e penultima puntata le coppie di concorrenti ancora in gara dovranno sfidarsi in quattro avvincenti prove che dovranno superare al meglio se voglio continuare il gioco. Come sempre in palio ci sarà la conquista delle chiavi che sono fondamentali per la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finali. Il reality condotto da Ilary Blasi, però, non è solo una gara e non mancheranno anche le tensioni e le rivalità tra i vari concorrenti.

The Couple quando va in onda? Non chiude ma slitta: manovre per salvare il reality/ Isola 2025 cambia giorno

Nella semifinale di The Couple si sarà spazio anche confidenze a cuore aperto e momenti toccanti. Uno in particolare vedrà protagonista Laura Maddaloni che condividerà con il pubblico la sua storia professionale con i suoi successi sportivi ma anche i suoi fallimenti, ma soprattutto quella privata, l’amore per il marito Clemente Russo e per le loro tre figlie Rosy, Jane e Janet i momenti difficili che hanno attraversato insieme e per Laura Maddaloni ci sarà anche un tenera sorpresa: l’arrivo delle figlie. Ci saranno anche altre soprese, altri momenti emozionanti e divertenti e non sono escluse anche altre eliminazioni a sorpresa.

Dove vedere in diretta streaming The Couple

Svelate tutte le anticipazioni principali sulla semifinale di The Couple non resta che ricordare che il reality di Ilary Blasi andrà in onda questa sera a partire dalle 21.30 su Canale5, mentre la finalissima andrà in onda domenica prossima 11 maggio 2024. È possibile seguire la puntata in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity. Gli stravolgimenti di palinsesto, invece, oltre ai motivi sopramenzionati sono dovuti agli ascolti bassi e calanti, la terza puntata è stata seguita solo da 1 milione e 328mila spettatori, con un triste share del 10,9% e per questo Mediaset ha valutato la chiusura anticipata.