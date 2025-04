The Couple si allunga, quando finisce? Antonino Spinalbese svela retroscena su numero di puntate, durata e contratto

È partito ieri sera il nuovo reality di Canale5, The Couple che segna il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e prevede che otto coppie sfidarsi tra di loro a colpi di giochi, prove di resistenza, logica e tattica per dimostrare di essere complici ed affiatati. E tra i concorrenti in gara c’è anche Spinalbese in coppia con Andrea Tabanelli che dopo la prima puntata si è lasciato andare alla confidenze parlando con Brigitta Boccoli e rivelando dei retroscena sul contratto, sulla durata e sulla finale.

Scendendo nel dettaglio, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha confessato alla collega di avventura di aver accettato di partecipare non per il montepremi ma per la durata del reality e così facendo ha rivelato con certezza quando finisce The Couple, che dovrebbe durare di più del previsto. Infatti, stando agli ultimi aggiornamenti, il reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi dovrebbe andare in onda per sei puntate e dunque fino al 12 maggio 2025. Tuttavia Spinalbese ha rivelato che gli autori solo di recente gli hanno rivelato che potrebbe andare in onda per otto settimane, quindi otto puntate e terminare il 2 giugno 2025 in questo modo slitterebbe anche l’inizio della nuova edizione de l’Isola dei famosi, condotta da Veronica Gentili, che andrà in onda subito dopo.

Antonino Spinalbese svela retroscena su The Couple: “Ecco perché ho accettato di partecipare”

E proprio la durata relativamente breve, ha spinto Antonino Spinalbese a partecipare a The Couple. Sempre durante la chiacchierata notturna con Brigitta Boccoli ha svelato un retroscena su quando finisce The Couple, numero di puntate e sui motivi che lo hanno spinto ad accettare: “Quando mi hanno detto che erano sei settimane ho subito detto ok, che vuoi che sia contro i sei mesi dell’altro programma. Anche se poi ho scoperto che non sono sei ma otto settimane da contratto. Poi non è nemmeno detto che io arrivi in finale.” Insomma l’ex di Belen ha confessato di aver accettato di partecipare non per la possibile vittoria con il montepremi finale di un milione di euro ma per la durata molto più breve rispetto all’altro reality a cui ha partecipato, il Grande Fratello che è durato sei mesi.