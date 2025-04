The Couple è cominciato solamente pochi giorni fa e già abbiamo assistito ai primi litigi, alle prime confessioni e perché no, anche ai primi pianti. E proprio di pianti ha parlato Stefania Orlando, conduttrice e showgirl che ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello, che appena ha chiuso i battenti ha lasciato spazio, appena una settimana dopo, a The Couple, condotto da Ilary Blasi. Ospite di Pomeriggio Cinque, nel corso del contenitore dedicato al mondo dello spettacolo, Stefania Orlando ha parlato proprio dei primi pianti durante il reality.

In particolare, parlando delle sue ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Stefania Orlando ha affermato: “Già piangono. Neanche sono entrate e già stanno piangendo. Ragazze, ma non li fate i reality se dovete fare così. Un milione di euro come montepremi, io salterei dalla mattina alla sera. Al Grande Fratello sono 100.000 euro quelli in palio, di cui la metà li devi dare giustamente in beneficenza. Qui un milione di euro… Più che piangere dovete ridere, ragazze”. Parole, quelle di Stefania Orlando, che non sono state apprezzate dal pubblico.

The Couple, Thais Wiggers ed Elena Barolo criticate da Stefania Orlando

Le critiche di Stefania Orlando a Thais Wiggers ed Elena Barolo, protagoniste di The Couple, non sono state apprezzate dal pubblico che ha definito la ex concorrente del Grande Fratello come una alla quale piace lamentarsi. “Mamma mia a Stefania quanto le piace lamentarsi” si legge in un commento. E ancora: “Ma ancora tu, ma non dovevamo vederti più”. Dunque, le parole della ex coinquilina del GF di Alfonso Signorini non sono piaciute ai telespettatori che non hanno apprezzato la sua polemica sterile sulle due concorrenti di The Couple, che stanno gareggiando appunto in coppia.

