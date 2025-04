Sono passati solo pochi giorni dall’inizio di The Couple, ma la convivenza tra i concorrenti sembra aver creato già le prime tensioni. Lunedì, 7 aprile, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del nuovo reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Si tratta della versione italiana del “Gran Hermano Duo“, ovvero una sorta di Grande Fratello in coppia, in cui i concorrenti devono affrontare diverse prove per vincere il montepremi finale, di ben 1 milione di euro. Le coppie in gara sono otto. Tra queste troviamo: Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco, Manila Nazzaro con Stefano Oradei, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Lucia e Irma Testa, Thais Wiggers ed Elena Barolo, Benedicta e Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, Danilo e Fabrizio Mileto.

Fino ad ora, nessuno degli inquilini si è ancora scontrato apertamente, mantenendo il clima nella Casa piuttosto pacifico. L’unica a rompere un po’ l’armonia è stata Jasmine, la figlia di Al Bano. Prima, ha confessato di voler nominare Antonino, domandandosi con ironia se il parrucchiere avrebbe comunque continuato a farle la piega. In seguito, alcuni hanno notato una certa tensione tra la Carrisi e la ginnasta Giorgia.

Nelle ultime ore, alcuni spettatori di The Couple hanno notato una certa tensione tra Jasmine Carrisi e Giorgia Villa. In particolare, a non passare inosservato è stato un botta e risposta passivo-aggressivo, nel quale Jasmine è apparsa particolarmente infastidita dalla coinquilina. “Hai chiesto della sauna?”, le ha domandato la ginnasta. Al che, visibilmente annoiata, la cantante ha risposto: “Te l’ho detto mezz’ora fa”. Dopodiché, Giorgia pare l’abbia chiamata con il nomignolo “Jè”, un soprannome che non è ugualmente piaciuto a Jasmine, la quale ha detto subito: “Jé? Non so chi sia”. “Guarda che ti ha chiamato Jè lui, Pierangelo, il tuo compagno di squadra”, ha replicato stizzita Villa.

Insomma, sebbene non ci sia stato un vero e proprio scontro tra le due, molti hanno percepito una sorta di ostilità. Il reality è iniziato da poco e, al momento, non c’è stato un reale motivo di litigio. Tuttavia, con questi presupposti, potrebbe bastare davvero poco per far scattare la scintilla. A questo punto, non resta che attendere e vedere come si evolverà il rapporto tra Jasmine e Giorgia nel corso del nuovo reality di Canale 5.