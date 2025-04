Tutti contro Antonino Spinalbese a The Couple. Ieri, giovedì 17 aprile, le coppie sono state chiamare a fare una delle prove previste dal programma per riuscire a vincere il montepremi da un milione di euro. Al che, poco dopo, i concorrenti si sono ritrovati in cucina e Lucia Testa si è mostrata molto infastidita dall’atteggiamento di Antonino. Il motivo? Antonino ha svelato in anteprima alcuni dettagli della sfida al duo formato da Danilo e Fabrizio Mileto, così da dare loro qualche vantaggio. Dunque, Lucia è andata su tutte le furie, considerando poco corretto quanto fatto da Spinalbese, nonché vietato dal regolamento.

Dopodiché, anche Manila Nazzaro e gli altri inquilini si sono uniti alla discussioni, prendendo le parti di Lucia. “Secondo me in queste prove bisogna ragionare”, ha spiegato inizialmente il parrucchiere. “Ma se non sai le cose, su cosa ragioni?”, ha quindi chiesto Brigitta Boccoli, dando inizio allo scontro. “Per quanto siamo in sfida l’uno con l’altra, esce sempre qualcosina”, ha risposto Antonino. A quel punto, è intervenuta Lucia, che l’ha accusato di aver svelato ai fratelli Mileto cosa avrebbero dovuto fare durante la prova.

Antonino Spinalbese sotto accusa a The Couple: cos’è successo

“Io i fratelli li agevolo volentieri, questa è una mia scelta, se voi non volete va bene”, ha spiegato Antonino Spinalbese difendendosi dalle accuse dei suoi compagni di The Couple. “Ma non è non vogliamo, ma non stiamo facendo una gita scolastica. Vogliamo tutti arrivare primi”, ha replicato stizzita Lucia Testa. A quel punto, è intervenuta Manila, la quale ha dato ragione a Lucia: “Su questo sono d’accordo, perché allora anche io avrei voluto aiutare Brigitta e Benedetta. Ma è una questione di correttezza anche nei confronti degli altri”. “Ma io lo dico davanti a tutti, non è che mi nascondo. Io corro questo rischio per aiutare loro. Questa è una conseguenza che io mi prendo”, ha ribattuto il parrucchiere.

L’unica a difendere l’ex di Belen Rodriguez è stata Irma Testa, la quale ha ammesso di aver spiegato anche lei ai fratelli Mileto alcuni dettagli della prova. “Tu non l’hai detto davanti a tutti, perché prima nessuno ti aveva sentito. Tu gli hai detto proprio come montare la sedia. Non stai solo tu nel gioco, siamo otto coppie”, ha ribadito Lucia. “Io mi prendo le conseguenze. Tu non hai torto, ma anche io ho ragione. Poi mi nominerai, va bene”, ha infine concluso Spinalbese.