Quali saranno le coppie in gioco nel nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, The Couple? Mancano ormai pochissimi giorni alla partenza dello show, ma il cast resta ancora in parte un mistero. Finora sono state annunciate soltanto tre coppie e un singolo concorrente, che sarà ‘accoppiato’ successivamente: parliamo dei fidanzatini Manila Nazzaro e Stefano Oradei, dei due amici Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; delle due sorelle Irma e Lucia Testa. Infine c’è il concorrente, al momento solitario, Antonino Spinalbese.

Intanto continuano i casting per le prossime coppie che entreranno in gioco a The Couple. L’ultima indiscrezione, lanciata dall’esperto di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni, è che proprio una coppia del Trono Over del programma di Maria De Filippi è attualmente in lizza per la partecipazioni al reality di Canale 5.

Chi sono i due possibili concorrenti del trono Over di Uomini e Donne a The Couple?

“Nulla di certo, solo voci da corridoio, ma possibile coppia Over di Uomini e Donne a The Couple. – si legge nell’indiscrezione lanciata – Convocazione ieri a Roma, lunedì mattina ritireranno i cellulari ai concorrenti”. La coppia in questione sarebbe stata convocata presso gli studi televisivi di Roma e potrebbe dunque entrare in gara lunedì sera, nel corso della prima puntata di The Couple. Ma di chi si tratta? C’è chi pensa a Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio, coppia appena formatasi a Uomini e Donne, ma l’ipotesi è che possa trattarsi anche di due dame o cavalieri storici del programma, magari tra loro amici. C’è chi vorrebbe vedere in gioco Gemma Galgani, magari accompagnata da un’altra amata dama del parterre, come Sabrina Zago. C’è chi, invece, vorrebbe in gara insieme il cavaliere Giuseppe con l’opinionista Gianni Sperti, ormai rivali nel ballo nello studio di Uomini e Donne. Per scoprirlo, non resta che attendere i prossimi annunci dai social dello show.

