The Covenant storia vera: trama e curiosità sul film in onda stasera su Rai 2, a che cosa si è ispirato il regista?

The Covenant in onda stasera su Rai 2: la trama del film

Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, Rai 2 trasmette in prima serata il film The Covenant, diretto nel 2023 da Guy Ritchie. Una storia ispirata alla guerra in Afghanistan e che vede protagonisti nel cast gli attori Jake Gyllenhaal, che interpreta il sergente John Kinley, e Dar Salim che dà invece voce e volto ad Ahmed.

Una pellicola che è ambientata sullo sfondo del conflitto in Afghanistan e nel clima teso nei rapporti tra i locali e i talebani. Nello specifico, il sergente John Kinley è uno dei tanti membri dell’esercito americano in missione sul territorio e, durante il conflitto, fa la conoscenza con Ahmed, a sua volta una delle tante guide afghane che collaborano con gli americani.

Ahmed intende vendicare la morte del figlio per mano dei talebani e, nel film, salva la vita a Kinley, finito in un’imboscata dei nemici, ma che riesce fortunatamente a trarre in salvo trascinandolo nelle montagne del deserto. Quando il sergente torna in America e scopre che Ahmed è inseguito dai talebani, per sdebitarsi fa ritorno nel Paese in guerra per salvare lui e la sua famiglia inseguiti dai nemici.

The Covenant storia vera: l’ispirazione del regista Guy Ritchie

Un racconto di guerra ma anche di collaborazione e amicizia tra i due protagonisti che, da semplici sconosciuti, sono diventati alleati finendo per salvare l’uno la vita dell’altro. Ma The Covenant è tratto da una storia vera? Secondo quanto riferito dallo stesso regista Guy Ritchie, il film non racconta una storia vera ma, oltre a far luce sulla guerra in Afghanistan, è ispirato anche alla storia di coloro che hanno preso parte a questo conflitto.

Trattasi infatti di un omaggio alle guide afghane che, durante la guerra, hanno collaborato con l’esercito americano, stringendo amicizia con loro e rischiando anche di esporsi alle vendette e agli assalti dei talebani. La speciale alleanza tra gli interpreti locali e l’esercito americano è infatti storia vera, sebbene le figure del sergente John Kinley e di Ahmed non siano realmente esistite.