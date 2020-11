The Crown 4, Oggi, 15 novembre, su Netfflix: anticipazioni, cast e personaggi

The Crown 4 è finalmente disponibili su Netflix. Dalle 9.00 di questa mattina, la quarta stagione della famosa serie che racconta la storia della monarchia inglese tra scandali ed eventi storici, si prepara a tenere impegnati gli utenti in tutto il mondo in questo complicato momento in cui la pandemia sta di nuovo galoppando. The Crown è la serie tv che ruota attorno alle vicende della Royal Family inglese ma il vero punto di forza è sicuramente il cast che in questi anni si è alternato al centro degli episodi a cominciare dalla Regina Elisabetta II, che nelle prime due stagioni è stata interpretata da Claire Foy (adesso con il volto di Olivia Coleman), e finendo a Lady Diana, vera novità di questi nuovi episodi. A lei si unisce la sorella Margareth, interpretata dalla scorsa stagione da Helena Bonham Carter (dopo Vanessa Kirby), ma anche le new entry Margaret Tatcher, interpretata da Gillian Anderson, e la giovane Diana Spencer (Emma Corrin). Uno dei focus principali della stagione sarà proprio incentrato sull’amore da favole tra la giovane e timida Lady Diana e il primogenito ed erede al trono, Carlo d’Inghilterra (Josh O’Connor) tra gossip rosa e la politica del Primo Ministro Tatcher.

La trama e il cast di The Crown 4

La trama della nuova stagione di The Crown 4 riparte proprio dalla fine degli anni Settanta quando la Regina e la corona provano a garantire la linea di successione al trono cercando una moglie per il principe trentenne ancora scapolo. Questa stagione porta le serie popolari dalla fine degli anni ’70 fino al 1990 attraverso disordini politici e personali per i reali e per la Gran Bretagna. La solitudine e le lotte di Diana con la bulimia, gli affari reali, gli omicidi e una nazione divisa portano la serie nei tempi moderni. Mentre la storia d’amore con Diana Spencer conquista il mondo a colpi di gossip, l’Inghilterra vive e subisce le politiche controverse introdotte da Margaret Thatcher dalla guerra delle Falkland ai conflitti all’interno del Commonwealth. In The Crown 4 sono riconfermati i personaggi e gli attori principali della terza stagione a cominciare da Olivia Coleman che sarà ancora la regina Elisabetta e Helena Bonham Carter che sarà la sorella, la principessa Margaret. Tobias Menzies è chiamato a interpretare il ruolo del duca di Edimburgo, mentre Josh O’Connor sarà il principe Carlo, Erin Doherty è la principessa Anna mentre Emerald Fennell è stata chiamata a calarsi nei panni di Camilla Parker Bowles, Marion Bailey è la Regina Madre mentre Tom Byrne sarà il principe Andrea, Angue Imrie il principe Edoardo e Charles Dance Lord Mountbatten.



