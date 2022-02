The Cup in corsa per la vittoria finale/ Su Rete 4 il film con Brendan Gleeson

The Cup in corsa per la vittoria finale, film di Rete 4 diretto da Simon Wincer

The Cup in corsa per la vittoria finale va in onda oggi, 13 febbraio, a partire dalle ore 14.45 su Rete 4. Si tratta di un film genere drammatico e autobiografico prodotto in Australia nel 2011, diretto da Simon Wincer e distribuito dalla Village Roadshow Entertainment.

Nel cast troviamo Brendan Gleeson, Stephen Curry, Daniel MacPherson, Jodi Gordon, Alice Parkinson, Martin Sacks, Shaun Micallef, Bill Hunter e molti altri ancora. La sceneggiatura è creata da Eric O’Keefe e Simon Wincer mentre la produzione è affidata da Horizon Films, Ingenious Broadcasting e Silver Lion Films.

The Cup in corsa per la vittoria finale, la trama del film

La pellicola The Cup in corsa per la vittoria finale, di stampo marcatamente autobiografico, racconta le sorti di Damien Oliver, un noto fantino australiano legato a tristi vicende familiari realmente accadute. I tempi oscuri per lo sportivo si collocano temporalmente durante il periodo della Melbourne Cup del 2002. Sia Damien che suo fratello Jason fin da piccolo intraprendono la dura strada per diventare fantini professionisti, supportati e spronati da una famiglia nota per le conquiste in questo settore sportivo.

Nonostante le difficoltà della formazione e degli allenamenti, fin da piccoli entrambi danno dimostrazione di grande abilità, convincendo chiunque di poter dare seguito alla gloria della famiglia nel campo dell’ippica. Il primo evento tragico che segna la vita del protagonista riguarda proprio poche settimane prima della Melbourne Cup. Durante un allenamento infatti, suo fratello Jason subisce una grave caduta dal proprio cavallo perdendo perfino la vita. Tale notizia sconvolge chiaramente Damien che sceglie di abbandonare momentaneamente la competizione e la carriera sportiva. La tragicità dell’evento l’aveva infatti convinto che correre non avesse più un senso. Fortunatamente però, il fantino conosce un uomo destinato a cambiare la sua vita; Dermot Weld.

Il noto trainer riesce dopo un lungo percorso a scuoter Damien che alla fine ritrova gli stimoli per rimettersi in sella e gareggiare. Riuscirà infatti a competere per la Melbourne Cup offrendo così il giusto tributo alla memoria del fratello scomparso.



