The Cup in corsa per la vittoria/ Su Canale 5 il film con Stephen Curry (1 gennaio)

The Cup in corsa per la vittoria va in onda su, venerdì 1° gennaio, su Canale 5 a partire dalle ore 13.40. Si tratta di un film di genere drammatico, realizzato in Australia nel 2011 e tratto da una sceneggiatura composta da Eric O’Keefe e Simon Wincer. La distribuzione è stata curata dalla Village Roadshow Entertainment, con la fotografia di David Burr e le musiche di Bruce Rowland. La regia è stata curata da Simon Wincer, che nella sua carriera ha diretto anche Harley Davidson & Marlboro Man, Jack colpo di fulmine e The Phantom. Il ruolo di protagonista è stato assegnato a Stephen Curry, interprete australiano famoso grazie a Rogue. Al suo fianco, ecco la collega Jodi Gordon, che ha preso parte ai titoli Suburbia e Any Questions for Ben?, oltre ad aver vinto un Logie Award. Presente anche Daniel MacPherson, noto protagonista della soap opera locale Neighbours. Completano il cast Alice Parkinson, Shaun Micallef e Martin Sacks.

The Cup in corsa per la vittoria, la trama del film

La trama di The Cup – In corsa per la vittoria si focalizza sulla figura di Damien Oliver. Quest’ultimo appartiene ad una famiglia di fantini di straordinario livello, della quale fa parte anche il fratello Jason. I due hanno portato avanti la tradizione familiare e sono due fantini di qualità assoluta, a loro volta. Tuttavia, arriva il momento della Melborne Cup, una delle competizioni più importanti dell’ippica australiana. Poco prima dell’evento, Jason viene coinvolto in un grave incidente in sella al suo cavallo e perde la vita.

Damien non sa darsi pace per l’accaduto e decide di ritirarsi dal campionato. Ormai sembra non avere più alcun desiderio di continuare a competere, fino a quando non entra in contatto con il noto allenatore irlandese Dermot Weld. Quest’ultimo convince Damien a riprendere la propria attività. Il ragazzo si rende conto che l’unico sistema per omaggiare il compianto Jason è gareggiare. Di conseguenza, torna in sella al suo destriero Puzzle e stupisce il mondo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA