The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, film su Italia 1 con Dennis Quaid

Mercoledì 5 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la pellicola di genere apocalittico intitolata The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo.

Si tratta di un progetto cinematografico del 2004 scritto e diretto dal celebre film maker Roland Emmerich, diventato famoso in particolare per avere girato numerosi lungometraggi di questo genere, quali Independence Day e 2012. La colonna sonora è invece realizzata da Harald Kloser, compositore di origini austriache che aveva già collaborato con il regista in Indipendence Day.

Nei panni del paleoclimatologo Jack Hall, l’attore americano Dennis Quaid, recentemente apparso nella pellicola horror candidata all’Oscar The Substance. Al suo fianco un giovanissimo Jake Gyllenhaal, recentemente ritornato al cinema con Road House di Doug Liman (2024), e l’attrice Emmy Rossum, conosciuta in particolare per il ruolo di Fiona nella serie televisiva Shameless. Nel cast anche: Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward, Austin Nichols, Arjay Smith e Tamlyn Tomita.

La trama del film The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo: un’inquietante lezione per il futuro del pianeta

The Day After Tomorrow – L’alba del giorno segue le vicende del paleoclimatologo Jack Hall (Dennis Quaid) che, durante il suo lavoro con alcuni colleghi al Polo Sud, si rende conto che la fine del mondo è più vicina di quanto avrebbero mai immagino. Il surriscaldamento climatico, infatti, ha causato un’accelerazione devastante nel processo di scioglimento dei ghiacciai, e la Terra sta per essere sommersa dalle acque.

Il protagonista decide, così, di precipitarsi presso la sede del governo degli Stati Uniti, dove però non riceve l’appoggio sperato, bensì viene accusato di generare allarmismo.

Sconfitto, Hall torna da suo figlio Sam (Jack Gyllenhaal), un ragazzo che sta affrontando un periodo difficile poiché si sente messo in disparte da suo padre a causa dei suoi impegni professionali.

Sam decide così di andare a New York con alcuni amici, ma è proprio dopo la sua partenza che i primi effetti preannunciati da Hall iniziano a manifestarsi.

Lo scienziato cerca nuovamente di avvisare il governo, mentre intanto New York viene colpita da temporali incessanti, causando un pericolo mortale non solo per gli abitanti della città, ma anche per lo stesso Sam. Inizia, così, per Hall una corsa disperata per mettere in salvo suo figlio, mentre tutto il mondo inizia ad essere devastato dai fenomeni atmosferici.