The Day After Tomorrow L’alba del giorno dopo/ Su Italia 1 il film con Dennis Quaid

The Day After Tomorrow L’alba del giorno dopo, film di Italia 1 diretto da Roland Emmerich

The Day After Tomorrow L’alba del giorno dopo va in onda oggi, 6 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e fantascienza ricco di spunti appartenenti al genere catastrofico prodotto nel 2004 negli Stati Uniti d’America da Roland Emmerich, responsabile anche della regia.

Nel cast del film troviamo Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O.Sanders, Sela Ward, Austin Nichols, Arjay Smith, Tamlyn Tomita e molti altri ancora.

The Day After Tomorrow L’alba del giorno dopo, la trama del film: una tragedia

La storia di The Day After Tomorrow L’alba del giorno dopo si sviluppa negli Stati Uniti, dove un esperto Paleoclimatologo di nome Jack Hall osservando il distacco di una placca tra i ghiacciai dell’Antartide ipotizza una drammatica glaciazione imminente. La questione ai suoi occhi e a quelli dei collaboratori appare piuttosto grave, al punto da cercare un colloquio con il presidente degli Stati Uniti per informarlo del pericolo imminente.

Nonostante le convincenti prove il vicepresidente non crede alla tesi accusando lo studioso di andare troppo oltre con le sue teorie. Nel frattempo le questioni familiari insidiano la vita di Jack, con il figlio di nome Sam che sente fortemente la mancanza del padre troppo impegnato per il lavoro. La situazione inizia a precipitare proprio quando durante un volo che porta il giovane Sam da Washington a New York una turbolenza imprevista rischia di compromettere il tragitto in maniera tragica. Nel frattempo in giro per il mondo alcune condizioni climatiche improvvise ed eventi atmosferici imperversano e Jack tenta nuovamente di convincere il vicepresidente.

Anche questa volta il tentativo si rivela un fiasco e la situazione inizia a precipitare in maniera irrimediabile. La città di Manhattan viene colpita da un terrificante tsunami mettendo a rischio la vita del giovane Sam che insieme ad una sua amica di nome Laura riesce a trovare rifugio all’interno di una biblioteca. Il padre del ragazzo lo invita a non abbandonare il posto sicuro e a cercare in ogni modo di riscaldare l’ambiente convincendo tutti di restare all’interno dell’edificio.

Nel frattempo Laura gravemente ferita inizia a stare male e le soluzioni sembrano sempre meno confortanti. Anche Jack e il suo collaborato rischiano la propria vita rischiando di essere travolti da un tifone dalla grandezza incredibile, trovando però rifugio all’interno di un fast food. Con l’arrivo dell’alba la situazione sembra rientrata e padre e figlio riescono finalmente a ricongiungersi. Dopo gli eventi il vicepresidente è costretto ad ammettere il suo errore e durante una conferenza direttamente dal Messico ammette di aver commesso un gravissimo errore, promettendo di non mettersi mai più contro la forza della natura.

